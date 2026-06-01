Στο πλάνο Λιασή, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας («Goal News»), εντάσσεται και το μεγάλο θέμα του ιδιόκτητου γηπέδου του ΑΠΟΕΛ.

Η πλευρά του επενδυτικού σχήματος θέλει να αναλάβει ενεργό ρόλο, να ενισχύσει τη διαδικασία και να πιέσει θεσμικά ώστε να προχωρήσουν οι πολεοδομικές άδειες, πάντοτε μέσα στα νόμιμα πλαίσια και χωρίς καμία έκπτωση στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο στόχος που μπαίνει στο τραπέζι είναι φιλόδοξος: μέσα σε τέσσερα με πέντε χρόνια, το ιδιόκτητο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ να είναι έτοιμο.

