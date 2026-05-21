Η Nvidia ανακοίνωσε την Τετάρτη ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων ύψους 81,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Γουόλ Στριτ, καθώς η αυξημένη ζήτηση για το υλικό της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε σε ακόμη ένα εντυπωσιακό τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, που έληξε στις 26 Απριλίου, σημείωσαν αύξηση 85% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας το στάτους της Nvidia ως βασικού παίκτη στην παγκόσμια ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 58,3 δισ. δολάρια, υπερ-τριπλασιάζοντας τα 18,8 δισ. δολάρια της περσινής περιόδου. Η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόδοση ήταν το κέντρο δεδομένων της εταιρείας, που προμηθεύει επεξεργαστές για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων, που περιλαμβάνουν τις βασικές μονάδες GPU, ανήλθαν σε 75,2 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 92% σε σχέση με πέρυσι. Οι GPU, αρχικά σχεδιασμένες για γραφικά βιντεοπαιχνιδιών, έχουν πλέον μετατραπεί σε βασική υποδομή για τεχνητή νοημοσύνη, καθιστώντας την Nvidia την πιο πολύτιμη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα αυτό.

Από την έκθεση του Φεβρουαρίου, η Nvidia έχει ανακοινώσει επένδυση 10 δισ. δολαρίων στην Anthropic, σημαντική συμφωνία με τη Meta και δέσμευση προς την CoreWeave για πέντε γιγαβάτ εγκαταστάσεων τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030.

Για το τρέχον τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει έσοδα 91 δισ. δολαρίων, υποδεικνύοντας περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τις λύσεις της τεχνητής νοημοσύνης.