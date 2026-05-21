Του Juan Pablo Spinetto

Οι εικόνες ήταν ιστορικές: Ο Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, να στέκεται δίπλα σε αξιωματούχους της κουβανικής κυβέρνησης, χωρίς κανένα πλαίσιο πέρα από μια αναφορά στην τοποθεσία: Αβάνα. Το μήνυμα, ωστόσο, δεν χρειαζόταν εξηγήσεις: Η επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα του επικεφαλής ενός θεσμού που έχει συνδεθεί επί μακρόν με αμέτρητες πραγματικές και φαντασιακές συνωμοσίες κατά της Κούβας, υποδηλώνει ότι ο χρόνος τελειώνει για το κομμουνιστικό καθεστώς του νησιού.

Ένας νέος γύρος επιθετικών αμερικανικών κυρώσεων που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα έρχεται εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης στην Ουάσιγκτον με την κουβανική ηγεσία και εντεινόμενης φημολογίας για πιθανά στρατιωτικά πλήγματα. Μετά από σχεδόν επτά δεκαετίες στην εξουσία, η κουβανική δικτατορία, όπως την ξέρουμε, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο καμπής. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να επιδιώξει την αλλαγή καθεστώτος, ίσως ακόμη περισσότερο καθώς πασχίζει να εξασφαλίσει ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα στο Ιράν και αναζητά μια ξεκάθαρη γεωπολιτική νίκη αλλού. Όποιες κι αν ήταν οι απαιτήσεις που παρέδωσε ο Λευκός Οίκος κεκλεισμένων των θυρών στην Αβάνα, η δημόσια προειδοποίηση του Ράτκλιφ αξίζει προσοχής: Μην επαναλάβετε το λάθος που έκανε ο Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και μην υποτιμάτε τις επεκτατικές φιλοδοξίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμη και αν τμήματα της κουβανικής ηγεσίας θα προτιμούσαν τον θάνατο, η πιο ορθολογική πορεία θα ήταν να αποδεχθούν τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Ουάσιγκτον: την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, έναν δρόμο για πολιτικό άνοιγμα, μέτρα για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και κάποιου βαθμού γεωπολιτική επανευθυγράμμιση. Οι ΗΠΑ θα ήθελαν επίσης να δουν προνομιακή μεταχείριση προς τις αμερικανικές εταιρείες. Σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, την οικονομική στήριξη και ίσως την ασφαλή διαφυγή στην εξορία για ορισμένα κορυφαία στελέχη, το καθεστώς θα έπρεπε να εγκαταλείψει τα δόγματα που στήριξαν την επανάσταση του Κάστρο για δεκαετίες. Πρόκειται για μια ταπεινωτική προοπτική για ένα τόσο έντονα εθνικιστικό κίνημα.

Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. Η Αβάνα απέρριψε βλακωδώς την πολύ καλύτερη συμφωνία που προσέφερε η κυβέρνηση του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, όταν οι σχέσεις είχαν αναθερμανθεί για λίγο. Αν οι Κουβανοί αξιωματούχοι χρειάζονται τώρα συμβουλές για το πώς να συμβιβάσουν τη realpolitik με τη μαρξιστική ρητορική, θα μπορούσαν να ζητήσουν μερικές ιδέες από την πρώην σύμμαχο και πρόσφατα ενθουσιώδη υποστηρίκτρια των Αμερικανών, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η έλλειψη επιλογών της Κούβας επιτείνεται από την αυξανόμενη γεωπολιτική της απομόνωση, τη βαθιά οικονομική της ευπάθεια και το σκληρό εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ νωρίτερα φέτος. Η Βενεζουέλα ήταν, μέχρι πρόσφατα, ο τελευταίος μεγάλος ευεργέτης της Κούβας, αλλά οι ροές αργού πετρελαίου σταμάτησαν μετά την πτώση του Μαδούρο και την ξαφνική προσέγγιση της Ροντρίγκες με την Ουάσιγκτον. Ενώ η κουβανική επανάσταση εξακολουθεί να φέρει τεράστιο συμβολικό βάρος για τα αριστερά κινήματα σε όλη τη Λατινική Αμερική και τον κόσμο, λίγες κυβερνήσεις φαίνονται διατεθειμένες να αναμετρηθούν με τον Τραμπ για μια υπόθεση που θεωρείται ήδη χαμένη. Η Ρωσία είναι απορροφημένη από τον ολοένα και πιο δαπανηρό πόλεμό της στην Ουκρανία. Η Κίνα φαίνεται να βλέπει αυτό το γερασμένο είδος επαναστατικού σοσιαλισμού ως κατάλοιπο μιας άλλης εποχής. Το Πεκίνο θα ήταν πιθανότατα το πρώτο που θα έκανε κήρυγμα στην Αβάνα για τις αρετές του κρατικά καθοδηγούμενου καπιταλισμού.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κουβανική ελίτ είναι η αχαλίνωτη προθυμία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να στοχοποιεί τους αντιπάλους της με κυρώσεις και κατηγορητήρια. Από την έκδοση του βυθισμένου στα σκάνδαλα χρηματοδότη του Μαδούρο, Άλεξ Σάαμπ, μέχρι την απαγγελία κατηγοριών κατά του κυβερνήτη της πολιτείας Σιναλόα του Μεξικού, τα αμερικανικά δικαστήρια μπορούν μερικές φορές να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι μια στρατιωτική σύγκρουση. Η νομική απειλή που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος στα σχεδόν 95 του παραμένει ο απόλυτος ρυθμιστής του καθεστώτος, και τον στενό του κύκλο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ισχυρός μοχλός αλλαγής. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης μόλις κυρώσεις στη GAESA, τον ελεγχόμενο από τον στρατό όμιλο που λειτουργεί ως κράτος εν κράτει, καθώς και σε μια κουβανο-καναδική κοινοπραξία εξόρυξης που επεξεργάζεται νικέλιο και κοβάλτιο.

Η κουβανική κυβέρνηση αναγκάστηκε πλέον να παραδεχθεί ότι η χώρα έχει ξεμείνει από ντίζελ και μαζούτ, εν μέσω συνεχιζόμενων διακοπών ρεύματος και μιας αναζωπύρωσης των οργισμένων διαδηλώσεων στους δρόμους. Παράλληλα, οι αρχές προετοιμάζουν ήδη τον πληθυσμό για μια ξένη στρατιωτική επέμβαση. Το CNN αποκάλυψε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πτήσεις συλλογής πληροφοριών κοντά στις μεγαλύτερες πόλεις της Κούβας από τον Φεβρουάριο – το καθεστώς φέρεται να έχει αγοράσει επιθετικά drones για να τα εξαπολύσει εναντίον της αμερικανικής βάσης στο Γκουαντάναμο. Το Polymarket τοποθετεί αυτή τη στιγμή τις πιθανότητες αμερικανικής στρατιωτικής δράσης πριν από το τέλος του έτους στο 45%, από 35% που ήταν πριν από έναν μήνα.

Ωστόσο, μια παρατεταμένη ένοπλη σύγκρουση θα ήταν καταστροφική και για τις δύο πλευρές, κυρίως επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν ποτέ πραγματικά κατακτήσει την τέχνη της κατασκευής δημοκρατιών με τη βία. Απαιτείται μια πιο συναλλακτική προσέγγιση, διαμορφωμένη από την κλιμακούμενη εκστρατεία πίεσης της Ουάσιγκτον, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει το είδος του τακτικού αιφνιδιασμού που είδαμε με την απομάκρυνση του Μαδούρο στις αρχές του 2026. Αν και η Κούβα και η Βενεζουέλα διαφέρουν σε κρίσιμα σημεία, ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να επιχειρήσει μια παρόμοια φόρμουλα στην Αβάνα: ένα νέο πρόσωπο που θα διαχειρίζεται μεγάλο μέρος του παλιού συστήματος, τουλάχιστον προσωρινά, εφόσον αυτό ευθυγραμμίζεται με τα στρατηγικά συμφέροντα της Ουάσιγκτον.

Περισσότερο ως εκτελεστής παρά ως διαπραγματευτής, ο Ράτκλιφ μετέφερε ένα ακόμη μήνυμα κατά τη σύντομη επίσκεψή του στην Αβάνα: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δεσμευτούν σοβαρά με την κουβανική κυβέρνηση σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας – αλλά μόνο αφού εκείνη αποδεχθεί θεμελιώδεις αλλαγές.

Αυτή η προσφορά αξίζει σοβαρής εξέτασης. Για να βάλει τέλος στα δεινά που πλήττουν τα 11 εκατομμύρια των πολιτών της, η Κούβα πρέπει να αναμορφώσει το πολιτικό και οικονομικό της σύστημα για το δικό της συμφέρον, και όχι απλώς επειδή το απαιτεί μια ξένη δύναμη. Η ουτοπική υπόσχεση μιας πλήρως εξισωτικής σοσιαλιστικής κοινωνίας πέθανε προ πολλού, αφήνοντας πίσω της μόνο μια αυταρχική κλεπτοκρατία. Κάποια στιγμή, η πραγματικότητα προλαβαίνει ακόμη και τις πιο ανθεκτικές επαναστάσεις.

BloombergOpinion