Δεν περιμέναμε, ομολογουμένως, κάτι διαφορετικό. Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες ενός προσφιλούς πλην όμως θλιβερού φαινομένου. Μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι σπεύδουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα μέσα ενημέρωσης για να οικειοποιηθούν αποφάσεις και να παρουσιάσουν ως δικά τους αποκλειστικά επιτεύγματα όσα συμφωνήθηκαν με το Υπουργείο Γεωργίας.

Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Το «πακέτο χαλαρώσεων» για τη βόσκηση και τη μεταφορά των ζώων, οι ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της παραγωγής μετά την κρίση του αφθώδους πυρετού, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο των αποζημιώσεων δεν προέκυψαν από τις όποιες όψιμες, σπασμωδικές κινήσεις εντυπωσιασμού.

Αντίθετα, αποτελούν το επιστέγασμα της συγκροτημένης, υπεύθυνης και σκληρής δουλειάς που επιτέλεσε τους τελευταίους μήνες το οργανωμένο αγροτικό κίνημα και οι φορείς των κτηνοτρόφων σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας. Μέσα από διάλογο και ανταλλαγή επιχειρημάτων, ετοιμάστηκε συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο οδηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Το να βγαίνουν τώρα ορισμένοι στο προσκήνιο, διεκδικώντας την πατρότητα αυτών των μέτρων για να εξυπηρετήσουν προσωπικές σκοπιμότητες ή να κερδίσουν εφήμερη δημοσιότητα, αποτελεί προσβολή για το σύνολο του αγροτικού κόσμου που αγωνίζεται συλλογικά. Η κτηνοτροφία δεν χρειάζεται αυτόκλητους «σωτήρες» και επικοινωνιακά τεχνάσματα, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία.

Α.Ν.