Μία από τις πιο διάσημες στιγμές στην ιστορία της τηλεόρασης με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που βρέθηκε… κατά λάθος μπροστά στις κάμερες του BBC συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια.

Ο Guy Goma, ηλικίας τότε 37 ετών, είχε φτάσει στα γραφεία του BBC στο δυτικό Λονδίνο για να περάσει από συνέντευξη για μια θέση εργασίας στο τμήμα IT του βρετανικού δικτύου.

Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί ενημερωτικής εκπομπής της Κάρεν Μπάουερμαν ετοιμάζονταν να φιλοξενήσουν τον δημοσιογράφο Guy Kewney, ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, για ανάλυση σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Apple Inc. και την Apple Corps, μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων που είχαν ιδρύσει οι Beatles.

«Είσαι ο Guy;» – Το λάθος που έγραψε ιστορία

Λίγο πριν βγει η εκπομπή στον αέρα, ένας παραγωγός πλησίασε τον λάθος άνθρωπο στο λόμπι του BBC.

-«Είσαι ο Guy;», ρώτησε τον Goma.

-«Ναι, εγώ είμαι», απάντησε εκείνος, χωρίς να γνωρίζει ότι η ερώτηση αφορούσε άλλον καλεσμένο.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ανυποψίαστος υποψήφιος για δουλειά βρέθηκε στο στούντιο – αφού πρώτα του έβαλαν το κατάλληλο μακιγιάζ – με μικρόφωνο και κάμερες στραμμένες πάνω του.

Η στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι πήγε λάθος

Η δημοσιογράφος τον παρουσίασε live ως ειδικό τεχνολογίας και αρχισυντάκτη τεχνολογικού site.

Η έκφραση του Goma τη στιγμή που συνειδητοποιεί τι συμβαίνει έχει μείνει ιστορική στο διαδίκτυο.

Παρά το σοκ, δεν αποκάλυψε το λάθος και προσπάθησε να απαντήσει ευγενικά στις ερωτήσεις για τη μουσική βιομηχανία και το μέλλον των online downloads.

«Προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος και να ελέγξω την κατάσταση», είπε χρόνια αργότερα στο BBC Africa.

«Σκεφτόμουν: “Δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Θέλω να το διαχειριστώ σωστά”».

Ο λάθος «Guy» που έγινε τηλεοπτικός θρύλος

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν έγινε γνωστό ότι ο πραγματικός καλεσμένος, ο Guy Kewney, περίμενε ακόμη στη ρεσεψιόν.

Παρά την αμηχανία του BBC, το βίντεο εξελίχθηκε σε μία από τις πρώτες μεγάλες viral στιγμές της εποχής του YouTube, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Ο ίδιος ο Goma χαρακτήρισε αργότερα την εμπειρία «αγχωτική αλλά μοναδική».

«Από κανένας, έγινα θρύλος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δείχνει στους ανθρώπους πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη κατάσταση. Εκείνη τη μέρα ήταν ο Guy. Αύριο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άλλος».

Δεν πήρε τη δουλειά, αλλά έγραψε τηλεοπτική ιστορία

Παρότι ολοκλήρωσε το πραγματικό job interview του λίγη ώρα αργότερα, ο Goma δεν προσλήφθηκε ποτέ από το BBC.

Ωστόσο, η απρόσμενη εμφάνισή του τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο διαδικτυακό φαινόμενο με εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και σατιρικά shows τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, στα 58 του, εργάζεται σε φιλανθρωπικό οργανισμό για άτομα με αναπηρία, ενώ το 2026 κυκλοφόρησε βιβλίο μαζί με τον παραγωγό που τον μπέρδεψε εκείνη τη μέρα.

Ο τίτλος του βιβλίου; «The Wrong Guy: The Inside Story of TV’s Greatest Screw-Up».

Η ειρωνεία της ιστορίας

Δύο δεκαετίες μετά, πολλοί παρατηρούν ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε «κατά λάθος» στο πλατό του BBC να μιλά για το μέλλον της μουσικής τεχνολογίας είχε τελικά δίκιο στις προβλέψεις του.

Όταν ρωτήθηκε αν περισσότεροι άνθρωποι θα κατεβάζουν μουσική online, ο Goma είχε απαντήσει: «Θα δείτε πολλούς ανθρώπους να κατεβάζουν πράγματα από το ίντερνετ και ιστοσελίδες, ό,τι θέλουν».

Και τελικά, δεν έπεσε έξω.

