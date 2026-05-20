Έντονες βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου λίγες μέρες πριν την έλευση του καλοκαιριού.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φαίνεται να σημειώνονται ισχυρά φαινόμενα σε Λάρνακα, Πάφο, Λεμεσό με το νερό να συσσωρεύεται σε δρόμους και αυλές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, την περιοχή μας επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με βροχές τοπικά ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη.

Απόψε αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με βροχές τοπικά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Την Κυριακή αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα παραμείνει στα επίπεδα της Πέμπτης ενώ το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για το εσωτερικό και τα ορεινά και μη αξιόλογη μεταβολή για τα παράλια για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.