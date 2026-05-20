Η πριγκίπισσα της ποπ Kylie Minogue, που ξεκίνησε την καριέρα της από τις αυστραλιανές σαπουνόπερες για να κατακτήσει συν τω χρόνω τα charts και τις καρδιές των απανταχού φαν της, πρωταγωνιστεί στη νέα μίνι σειρά του Netflix, όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά στοιχεία για τη ζωή της και τις προσωπικές της σχέσεις με προσωπικότητες όπως ο Jason Donovan και ο Michael Hutchence.

H Kylie μιλάει για τον μισογυνισμό που βίωσε από τα βρετανικά ταμπλόιντ, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποφάσισε να αφήσει πίσω της το girly look που επέλεγε ως τότε και να προσλάβει τον John Galliano για να σχεδιάσει τα ρούχα της τουρνέ της Let’s Get to It, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στην έλλειψη αυτοπεποίθησης που είχε στο ξεκίνημα της καριέρας της ως τραγουδίστριας, επειδή η κοινή γνώμη θεωρούσε πως ανήκε μόνο στις σαπουνόπερες.

Μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις που πραγματοποιεί στο ντοκιμαντέρ είναι μια ακόμα διάγνωση με καρκίνο του μαστού, και για την ακρίβεια η δεύτερη κατά σειρά, που έγινε το 2021. Η Minogue είχε νοσήσει για πρώτη φορά το 2005, όταν ήταν 36 ετών και ο καρκίνος επανήλθε σε μια φάση κατά την οποία δεν ήθελε να μοιραστεί την περιπέτειά της με τον κόσμο. Σύμφωνα με την ίδια, ήθελε να βρει το σωστό χρονικό σημείο για να το ανακοινώσει και πως δεν αισθανόταν υποχρεωμένη να το κάνει τότε καθώς «ήταν η σκιά του εαυτού της». Τελικά το έκανε διότι «πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα επωφεληθεί από την υπενθύμιση να κάνει ένα τσεκάπ».

Στο ντοκιμαντέρ είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα στοιχεία από το προσωπικό αρχείο της και δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία της σταρ μέχρι σήμερα. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Michael Harte (σκηνοθέτης και του ντοκιμαντέρ για τον David Beckham) και σε μεγάλο μέρος του εμφανίζεται, φυσικά, και η αδερφή της Danii, με την οποία είναι πολύ αγαπημένες.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το trailer που είναι διαθέσιμο για streaming από σήμερα, 20 Μαΐου:

