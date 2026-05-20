Σε κάθε εκλογική διαδικασία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων οι οποίοι αδυνατούν να μεταβούν στις κάλπες.

Όλοι γνωρίζουμε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία ή νοσηλευόμενους που θέλουν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αλλά για να το πράξουν θα πρέπει να ρισκάρουν τη σωματική τους ακεραιότητα και επιπλέον να έχουν κάποιο πρόσωπο πρόθυμο να τους βοηθήσει να το πράξουν.

Την εποχή του κορωνοϊού, η πολιτεία επιστράτευσε περιπολικά της Αστυνομίας και άνοιξε κινητές κάλπες ώστε να ψηφίσουν όσοι βρίσκονταν σε καραντίνα. Αυτό θα μπορούσε να καθιερωθεί ώστε να μην στερείται εμμέσως το δικαίωμα της ψήφου σε άτομα που δυσκολεύονται ή αδυνατούν πλήρως να μεταβούν στις κάλπες.

Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστεί και το ρίσκο ατυχημάτων στα εκλογικά κέντρα, αφού πολλοί είναι κάθε φορά οι ηλικιωμένοι που ρισκάρουν την υγεία ή ακόμα και τη ζωή τους για να ψηφίσουν.

ΕΜ