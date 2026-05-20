Η πολυετής αναμονή της Άρσεναλ έλαβε επιτέλους τέλος.

Ο σύλλογος του βόρειου Λονδίνου έβαλε και επίσημα τέλος, την Τρίτη, στην 22ετή ξηρασία τίτλων στην Πρέμιερ Λιγκ, μετά το 1-1 της διεκδικήτριας Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ, αποτέλεσμα που έσβησε και μαθηματικά τις ελπίδες της για τον τίτλο.

Με το σφύριγμα της λήξης στον αγώνα της Σίτι, οι παίκτες της Άρσεναλ ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Οι σκηνές δε χρειάζονται σχόλια. Tα λένε όλα για το πόσο σημαντική είναι αυτή η κατάκτηση γι’ αυτούς. Τα κατάφεραν μαζί, όπως γράφει η ανάρτηση, μετά από μερικές σεζόν που έφταναν στην πηγή αλλά τελευταία στιγμή δεν έπιναν νερό.

Οι «κανονιέρηδες» θα σηκώσουν το τρόπαιο μετά την τελευταία αγωνιστική, απέναντι στη συμπολίτισσα Κρίσταλ Πάλας στο Σέλχαρστ Παρκ, στις 24 Μαΐου, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο μετά τη σεζόν 2004-2005.

«Σας τα έλεγα… τελείωσε», έγραψε στα social media ο μέσος της Άρσεναλ Ντέκλαν Ράις, συνοδεύοντας το μήνυμα με μια φωτογραφία όπου πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του.

Το αποτέλεσμα έβαλε τέλος σε αυτό που ενδέχεται να ήταν η τελευταία προσπάθεια του Πεπ Γκουαρδιόλα για τίτλο με τη Σίτι, αφού ο πολυνίκης προπονητής δεν διέψευσε τα δημοσιεύματα ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι, η πιο επιτυχημένη και πολυτιτλούχος ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ την τελευταία δεκαετία, χρειαζόταν τη νίκη στην έδρα της Μπόρνμουθ για να οδηγήσει τη μάχη του τίτλου στην τελευταία αγωνιστική της Κυριακής, όμως η ισοπαλία άφησε την Άρσεναλ με διαφορά τεσσάρων βαθμών στην κορυφή, που δεν μπορεί πλέον να ανατραπεί.

Οι φίλοι της Άρσεναλ πανηγύρισαν ξέφρενα έξω από το Emirates, ανάβοντας καπνογόνα και γιορτάζοντας στους δρόμους. Πανηγυρισμοί υπήρξαν και στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, όπου οι παίκτες είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Οι οπαδοί φώναζαν τα συνθήματα της ομάδας, κρατούσαν πλακάτ εκφράζοντας την πίστη ότι η ομάδα τους θα κατακτήσει και το πρώτο της Τσάμπιονς Λιγκ – όπου οι «κανονιέρηδες» θα αντιμετωπίσουν την κάτοχο του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη – και ύψωναν πόστερ με τον παλιό παίκτη και νυν προπονητή της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, που βρίσκεται στο τιμόνι από το 2019.

Οι παίκτες του Αρτέτα στέκονται πλέον δίπλα στα εμβληματικά ονόματα του συλλόγου, Τιερί Ανρί, Ντένις Μπέργκαμπ και Ιαν Ράιτ, οι οποίοι είχαν οδηγήσει παλαιότερα την Άρσεναλ στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η στιγμή αυτή αποτελεί ανακούφιση για πολλούς φίλους της Άρσεναλ, οι οποίοι τα τρία προηγούμενα συνεχόμενα χρόνια είδαν την ομάδα τους να τερματίζει δεύτερη στο πρωτάθλημα, δύο φορές πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι και μία πίσω από τη Λίβερπουλ, αφού είχε χάσει την κορυφή της βαθμολογίας προς το τέλος κάθε σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι απείλησε να επαναλάβει το σενάριο των προηγούμενων τριών σεζόν, ροκανίζοντας το προβάδισμα επτά βαθμών της Άρσεναλ από τις αρχές Απριλίου και φέρνοντας ισορροπία στη βαθμολογία με τη νίκη της με 2-1 επί της ομάδας του βόρειου Λονδίνου στο «Έτιχαντ» στις 19 Απριλίου.

Όμως οι οπαδοί, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο δεν έχασαν την ελπίδα τους και δήλωναν βέβαιοι ότι μπορούν να κατακτήσουν τον πολυαναμενόμενο τίτλο. Η Σίτι έφερε έκτοτε δύο ισοπαλίες, μία με την Έβερτον και μία με τη Μπόρνμουθ την Τρίτη, δίνοντας στην Άρσεναλ, που από τότε έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια της, ένα μικρό αλλά καθοριστικό προβάδισμα.

Η προηγούμενη πρωταθλήτρια Άρσεναλ ήταν η αποκαλούμενη ομάδα των «Invincibles» του 2004, που ολοκλήρωσε ολόκληρη τη σεζόν χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.

Έκτοτε, οι τίτλοι κατέληξαν σε Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σίτι, Λέστερ και Λίβερπουλ. Είναι η πρώτη φορά από το 2017 που στέφεται πρωταθλήτρια ομάδα διαφορετική από τη Σίτι ή τη Λίβερπουλ.

Πρόκειται για τον 14ο τίτλο της Άρσεναλ και ο Αρτέτα ελπίζει ότι θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή κυριαρχίας, εκθρονίζοντας τον Γκουαρδιόλα, του οποίου υπήρξε παλαιότερα βοηθός στη Σίτι.

