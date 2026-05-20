Στον ΑΠΟΕΛ, η συζήτηση με την πλευρά του Σάββα Λιασή δεν περιορίζεται πλέον στο αν υπάρχει ενδιαφέρον. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι είδους ΑΠΟΕΛ θα επιχειρηθεί να διαμορφωθεί εφόσον η διαδικασία οδηγηθεί σε συμφωνία.

Και οι ενδείξεις που προκύπτουν δείχνουν πως στο τραπέζι βρίσκεται μοντέλο διοίκησης με διευθύνοντα σύμβουλο, διακριτούς ρόλους και πρόεδρο χωρίς εκτελεστική εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αυτό είναι και το σημείο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο Λιασής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις επαφές και ανέδειξε η ιστοσελίδα μας (Goal.com.cy), δεν εμφανίζεται να έχει πρόθεση να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία της εταιρείας.

