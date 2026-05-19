Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Μπόρνμουθ για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League, ένα αποτέλεσμα που έδωσε και μαθηματικά τον τίτλο στους «κανονιέρηδες» που επιστρέφουν στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και το 2004.

Και αυτό διότι οι «πολίτες» με 78 βαθμούς είναι στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (82β.) και η τελευταία αγωνιστική δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τη μάχη του τίτλου. Από την άλλη, η Μπόρνμουθ είναι στην 6η θέση με 56 βαθμούς και αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

