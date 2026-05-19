Ο Ελληνισμός τιμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, είπε το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προσθέτοντας ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί θεμέλιο εθνικής αυτογνωσίας και η τιμή προς τους νεκρούς συνιστά ευθύνη απέναντι στο μέλλον μας.

Σε ομιλία του στην Επετειακή Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και στην τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου, που πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών παρά τω προέδρω, Τουρισμού, Πολιτισμού και του Επιτρόπου Προεδρίας, «είναι ενδεικτική του πώς προσεγγίζουμε τους αδελφούς μας Ποντίους, για να τιμήσουμε τη μνήμη των αδελφών μας Ελλήνωντου Πόντου και να καταδικάσουμε με όλο το σθένος της ψυχής μας ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη σύγχρονη Ιστορία όχι μόνο του Ελληνισμού, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας».

Πρόσθεσε πως «από τον ηρωικό Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας της Αμμοχώστου, η οποία εδώ και 52 χρόνια παραμένει εδαφικά ακρωτηριασμένη εξαιτίας της παράνομης παρουσίας του τουρκικού στρατού κατοχής, στέλνουμε όλοι μήνυμα αγάπης στα δύο εκατομμύρια Έλληνες Πόντιους αδελφούς μας, σε όλο τον κόσμο, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι ο αγώνας τους είναι και δικός μας. Μαζί με τους απανταχού Έλληνες και τον κάθε ελεύθερο άνθρωπο που αντιστέκεται στο έγκλημα και στο άδικο, συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου».

«Είμαστε περήφανοι γιατί η μικρή κοινωνία της Κύπρου παραμένει μια τεράστια αγκαλιά για τους Έλληνες Πόντιους αδελφούς μας και αυτό γιατί, πέραν πολλών άλλων παραγόντων, γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, τι βίωσαν. Είμαστε και οι ίδιοι θύματα βίαιου ξεριζωμού και ενός παρατεταμένου εγκλήματος που συνεχίζεται για μισό και πλέον αιώνα, με χιλιάδες νεκρούς, με εκατοντάδες αγνοούμενους, με τρεις γενιές προσφύγων, με συνεχιζόμενη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ανέφερε.

Αναφερόμενος στην 19η Μαΐου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «είναι για εμάς μια επέτειος οδύνης, μια ημέρα με υψηλό συμβολισμό και ένα ημερολογιακό ορόσημο μνήμης» ενώ εξέφρασε περηφάνια γιατί, όπως εξήγησε, «από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου, μια από τις πρώτες αποφάσεις ήταν να καθιερώσουμε τη 19η Μαΐου ως μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας θα διδάσκεται στα σχολεία μας η Γενοκτονία των Ποντίων». Σημείωσε ότι ήταν μια συνειδητή απόφαση, ώστε η νέα γενιά, «να γνωρίζουν την ιστορία και να μαθαίνουν την αλήθεια γι’ αυτή την εθνοκάθαρση που προκάλεσαν οι Νεότουρκοι, με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ».

Και αυτή η απόφαση, συνέχισε «ήταν η ελάχιστη εθνική και ηθική υποχρέωση έναντι των Ποντίων αδελφών μας, που αγωνίζονται για το ιστορικά αυταπόδεικτο, την αναγνώριση της Γενοκτονίας από μέρους της Τουρκίας, η οποία αρνείται μέχρι σήμερα τη διάπραξη αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος». Χρόνο με τον χρόνο, όμως, όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία, άμεσα ή έμμεσα, όπως η Σουηδία, η Αρμενία, η Ολλανδία, αρκετές Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και άλλες χώρες, ανέφερε.

Είμαστε περήφανοι, σημείωσε ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «γιατί η Κύπρος, ήταν από τις πρώτες χώρες που σταθήκαμε δίπλα από τους κατατρεγμένους αδελφούς μας, αναγνωρίζοντας το αυταπόδεικτο και καταδικάζοντας ένα έγκλημα που συνιστά ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο». «Απόψε υλοποιούμε μια υπόσχεση προς τους αδελφούς μας Ποντίους, υλοποιούμε το όραμα πολλών ανθρώπων, και τιμούμε τη μνήμη ακόμη περισσότερων» είπε.

Αναφερόμενος στο Μνημείο που ανεγέρθηκε στο Παραλίμνι, δημιούργημα του καταξιωμένου γλύπτη Γιώργου Κικώτη, είπε πως «ικανοποιεί ένα αίτημα υψηλής ιστορικής και συμβολικής αξίας της Κοινότητας των Ελλήνων Ποντιακής καταγωγής και ότι είναι σημείο αναφοράς για τους Ποντίους της επαρχίας Αμμοχώστου, για τους δημότες του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, «για κάθε Έλληνα που αναγνωρίζει ότι η ιστορική δικαιοσύνη αρχίζει από τη γνώση, τη μνήμη και την ευθύνη».

Ταυτόχρονα, συνέχισε «αποτελεί ένα ζωντανό δεσμό ανάμεσα στον Πόντο και την Κύπρο, ανάμεσα στις αλησμόνητες πατρίδες και τη σημερινή ελεύθερη γη, ανάμεσα στη θυσία των προγόνων μας και στο χρέος μας έναντι των νεότερων».

Το έργο, ανέφερε «αποτυπώνει τις πυρπολήσεις και λεηλασίες, τις ομαδικές εκτελέσεις, την ηρωική Αντίσταση στα βουνά, που θυμίζει και τον πιο αγνό αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού, τον αγώνα της ΕΟΚΑ, την ατράνταχτη Πίστη στα Ιερά της Ορθοδοξίας με τις Ιερές Μονές της Παναγίας Σουμελά, και του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα». Σημείωσε ότι στην κορυφή του μνημείου, όπου αναγράφεται ο αριθμός των 353 χιλιάδων νεκρών, δεσπόζουν τα περιστέρια, σύμβολο της ειρήνης, γιατί ο σκοπός, είπε, δεν είναι η ίση ανταπόδοση και εκδίκηση αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θύτη.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο χώρος όπου ανεγέρθηκε το μνημείο δεν είναι τυχαίος, και εξήγησε πως «το ηρωικό Παραλίμνι είναι η γενέτειρα γη αρκετών αγωνιστών της ΕΟΚΑ, όπως και πολλών πεσόντων του 1974, είναι η ηρωομάνα κοινότητα των δύο τελευταίων ηρωομαρτύρων της κυπριακής τραγωδίας, Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, είναι η γη που δέχθηκε τα πρώτα κύματα προσφύγων της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974, και που φιλοξενεί μέχρι και σήμερα τους εκτοπισθέντες της Καρπασίας και της Κατεχόμενης Αμμοχώστου μας». Είναι ο τόπος, όπου η Ποντιακή Κοινότητα βλέπει έναν άλλον Πόντο, όπως τους τον διηγήθηκαν οι παππούδες και γιαγιάδες τους, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «η ανέγερση του μνημείου πραγματοποιήθηκε από την Κυβέρνηση σε συνεργασία με τον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αμμοχώστου «Τεμέτερον» και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», αναδεικνύοντας τη σημασία της συνέργειας και της συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους οργανωμένους φορείς του Ποντιακού Ελληνισμού.

Από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «που αντικρίζει καθημερινά την κατεχόμενη Αμμόχωστο και ζει τη σκληρή πραγματικότητα της κατοχής, στέλνουμε σήμερα μέσα από αυτή την εκδήλωση, ως Ελληνισμός, ένα σαφές μήνυμα: ο Ελληνισμός τιμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια».

Η μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, συνέχισε, «συναντά εδώ τη μνήμη της Κύπρου, σε έναν τόπο, όπου η ιστορία δεν αποτελεί μακρινή αφήγηση, αλλά καθημερινό βίωμα και ζωντανή υποχρέωση». «Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, παραδίδουμε αυτό το μνημείο, με τη βεβαιότητα ότι θα υπενθυμίζει στις νέες γενιές ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί θεμέλιο εθνικής αυτογνωσίας και ότι η τιμή προς τους νεκρούς μας συνιστά ευθύνη απέναντι στο μέλλον μας» κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ