«Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις βρίσκεις τον φίλο Νικόλα να μιλά για τον Αβέρωφ!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, σχολιάζοντας νέα ανάρτηση του προέδρου του ΔΗΚΟ.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέβασε απόσπασμα από το debate των πολιτικών αρχηγών στο SIGMA, αφήνοντας αιχμές στους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου, αναφορικά με το κατά πόσο αντισυστημικά είναι τα κόμματά τους.

Πράγματι, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις βρίσκεις τον φίλο Νικόλα να μιλά για τον Αβέρωφ! https://t.co/CLzgu8vNtp May 19, 2026

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «έχουμε δύο αντισυστημικά κόμματα: Ένα με αρχηγό που είχε διορίσει ο Αβέρωφ, και ένα με αρχηγό που έχει πρωτοσύμβουλο τον Αβέρωφ.. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…»

