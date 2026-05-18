Η κυκλοφορία του νέου ρολογιού Swatch x Audemars Piguet προκάλεσε κυριολεκτικά χάος σε πολλές χώρες, με εικόνες που δύσκολα μπορούσε κανείς να φανταστεί.
Ή το αντίθετο: Το νέο ρολόι της Audemars Piguet με την Swatch, σε μια προφανώς φθηνή του εκδοχή που το έκανε προσβάσιμο σε όλους. Η τιμή του στην Ελλάδα είναι στα 385 ευρώ.
Τα ρολόγια:
Και αυτή είναι η εξήγηση για τις ουρές, την μεγάλη προσμονή και τη μανία που προκάλεσε η κυκλοφορία αυτού του ρολογιού που αν το αγοράσεις μόνο του δεν μπορείς καν να το φορέσεις στο χέρι σου.
Ενας μεγάλος οίκος ωρολογοποιίας όπως η Audemars Piguet τα ρολόγια της οποίας είναι προϊόντα πολυτελείας και σύβολα κύρους με τιμές που κυμαίνονται στις 60.000 ευρώ κυκλοφόρησε ένα κομμάτι, σε διάφορες χρωματικές εκδοχές, με την pop σφραγίδα της Swatch και μέσω αυτής. Η τιμή του φθάνει τα 400 ευρώ τιμή υψηλη σε σχέση με τα προϊόντα της Swatch, εξαιρετικά οικονομική όμως για τα προϊόντα της Audemars Piguet.
Το αποτέλεσμα αυτού, χάος.
Οι αρχικές εικόνες με πελάτες να κατασκηνώνουν έξω από τα καταστήματα από τα μαύρα μεσάνυχτα εξελίχθηκαν στην καλύτερη περιπτωση σε κλειστά καταστήματα -κάποια αποφασίστηκε να μην ανοίξουν για λόγους ασφαλείας κρίνοντας ότι δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτόν τον όγκο κόσμου, και στην χειρότερη κατέληξαν σε σκηνικά ταραχής με ξύλο, σπρωξιές και επεμβάσεις της αστυνομίας. Για ένα ρολόι.
Τα σκηνικά απίστευτα σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Βαρκελώνη, Ντουμπάι και Μουμπάι. Ουρές πολλών ωρών, συνωστισμός και εντάσεις, εικόνες που έκαναν γρήγορα τον γύρο των social media.
Από τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκαν σε εμπορικό κέντρο της Πενσιλβάνια, όπου σύμφωνα με τοπικά μέσα σημειώθηκαν φθορές και απόπειρες εισόδου από συγκεντρωμένους που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν ένα από τα πολυπόθητα ρολόγια.
Oι σκηνές χάους ανά τον κόσμο:
Μουμπάι:
Λιλ, Γαλλία
Ξύλο στο Μιλάνο
Πανζουρλισμός στην Ατλάντα
Χαμός και στο Ντουμπάι
Μαϊάμι
Ξύλο και χημικά στο Λονγκ Αϊλαντ
Αδιανόητα σκηνικά ανά τον κόσμο
Φωτογραφίες με ουρές και χάος ανά τον κόσμο
Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο βέβαια. Η ίδια υστερία που είχε προκληθεί και όταν κυκλοφόρησε το MoonSwatch το 2022, μια συνεργασία της Omega με τη Swatch, επιβεβαιώνοντας πως οι συνεργασίες ανάμεσα σε luxury brands και πιο προσιτές εταιρείες συνεχίζουν να δημιουργούν τεράστιο εμπορικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
Στόχος η μεταπώληση
Πέρα από τους μεμονωμένους αγοαστές υπήρξαν και πολλοί άλλοι που θέλησαν αν προμηθευτούν τα ρολόγια αντί του ποσού των 385 ευρώ/400 δολαριών για να τα μεταπωλήσουν σε πολύ υψηλότερη τιμή στη συνέχεια. Η τιμή για το εν λόγω ρολόι στη μαύρη αγορά έφθανε από τα 1.000 έως 3.000 ευρώ στη Γαλλία ενώ κατά ορισμένες αναφορές ξεπερνούσε και αυτά τα εξωπραγματικά ποσά.
Τι είναι αυτά τα ρολόγια
Η συλλογή «Royal Pop», είναι εμπνευσμένη από το εμβληματικό Royal Oak της Audemars Piguet και τη σειρά POP της Swatch από τη δεκαετία του ’80.
Πηγή: iefimerida.gr