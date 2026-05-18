Η κυκλοφορία του νέου ρολογιού Swatch x Audemars Piguet προκάλεσε κυριολεκτικά χάος σε πολλές χώρες, με εικόνες που δύσκολα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

Ή το αντίθετο: Το νέο ρολόι της Audemars Piguet με την Swatch, σε μια προφανώς φθηνή του εκδοχή που το έκανε προσβάσιμο σε όλους. Η τιμή του στην Ελλάδα είναι στα 385 ευρώ.

Και αυτή είναι η εξήγηση για τις ουρές, την μεγάλη προσμονή και τη μανία που προκάλεσε η κυκλοφορία αυτού του ρολογιού που αν το αγοράσεις μόνο του δεν μπορείς καν να το φορέσεις στο χέρι σου.

Ενας μεγάλος οίκος ωρολογοποιίας όπως η Audemars Piguet τα ρολόγια της οποίας είναι προϊόντα πολυτελείας και σύβολα κύρους με τιμές που κυμαίνονται στις 60.000 ευρώ κυκλοφόρησε ένα κομμάτι, σε διάφορες χρωματικές εκδοχές, με την pop σφραγίδα της Swatch και μέσω αυτής. Η τιμή του φθάνει τα 400 ευρώ τιμή υψηλη σε σχέση με τα προϊόντα της Swatch, εξαιρετικά οικονομική όμως για τα προϊόντα της Audemars Piguet.

Το αποτέλεσμα αυτού, χάος.

Οι αρχικές εικόνες με πελάτες να κατασκηνώνουν έξω από τα καταστήματα από τα μαύρα μεσάνυχτα εξελίχθηκαν στην καλύτερη περιπτωση σε κλειστά καταστήματα -κάποια αποφασίστηκε να μην ανοίξουν για λόγους ασφαλείας κρίνοντας ότι δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτόν τον όγκο κόσμου, και στην χειρότερη κατέληξαν σε σκηνικά ταραχής με ξύλο, σπρωξιές και επεμβάσεις της αστυνομίας. Για ένα ρολόι.

Τα σκηνικά απίστευτα σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Βαρκελώνη, Ντουμπάι και Μουμπάι. Ουρές πολλών ωρών, συνωστισμός και εντάσεις, εικόνες που έκαναν γρήγορα τον γύρο των social media.

Από τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκαν σε εμπορικό κέντρο της Πενσιλβάνια, όπου σύμφωνα με τοπικά μέσα σημειώθηκαν φθορές και απόπειρες εισόδου από συγκεντρωμένους που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν ένα από τα πολυπόθητα ρολόγια.

Oι σκηνές χάους ανά τον κόσμο:

Μουμπάι:

🔴 INFO – #Mode : Des émeutes éclatent dans le monde entier pour la montre Swatch x Audemars Piguet "Royal Pop" vendue 400 $ mais revendue jusqu'à 4 000 $. Des bagarres aux gaz lacrymogènes, des magasins fermés, une cohue incontrôlable. ⌚💥🌍 pic.twitter.com/wKSXHN98qn — FranceNews24 (@FranceNews24) May 17, 2026

Λιλ, Γαλλία

À Paris, Bordeaux ou Lyon, des files interminables devant des boutiques Swatch afin de mettre la main sur un modèle avec l'horloger de luxe Audemars Piguet. Objectif pour certains : faire une bonne affaire en revendant ces montres. Mais à Lille, notamment, ceux qui avaient dormi… pic.twitter.com/Hh8n8E1nD6 — franceinfo (@franceinfo) May 16, 2026

Ξύλο στο Μιλάνο

Shoppers brawled outside a Swatch store in Milan following the launch of its new collaboration with luxury watchmaker Audemars Piguet.



The watch sells for £335 retail, but some have been seen put up for resale online for up to £16,000.



The rare collaboration has seen long… pic.twitter.com/pVTqfWAVIv — Channel 4 News (@Channel4News) May 18, 2026

Πανζουρλισμός στην Ατλάντα

Pandemonium at Lenox Mall, Atlanta. Crowds hopped the barriers to race for a chance to get the new Swatch x Audemars Piguet (AP) release.



Grown adults fighting over a watch. What are we even doing？ pic.twitter.com/5m67Ijp6vo — TaraBull (@TaraBull) May 17, 2026

Χαμός και στο Ντουμπάι

Audemars Piguet X Swatch Launch in Dubai Just Got Cancelled at Two Malls Over ‘Safety Considerations’ pic.twitter.com/iIUVRzN38l — Smashi (@smashibusiness) May 16, 2026

Μαϊάμι

BREAKING 🚨



AP x Swatch launch in Miami (Aventura) just got shut down.



3,000+ people flooded the mall causing a massive stampede. @SwatchUS @AudemarsPiguet pic.twitter.com/FWsCyQE8US — vision (@JakesVision) May 16, 2026

Ξύλο και χημικά στο Λονγκ Αϊλαντ

Cops pulled out the pepper spray at the @swatch x @audemarspiguet drop in Long Island 📷



📷: @gg.chang (via IG) pic.twitter.com/fK0vprS9d5 — Complex Style (@ComplexStyle) May 16, 2026

Αδιανόητα σκηνικά ανά τον κόσμο

Ap x swatch collab for a lot of people going mad pic.twitter.com/Hf4ub5BdID — livebytherules (@livebytherules1) May 16, 2026

Can someone please explain to me what's going on with the craziness around the AP x Swatch events around the world? pic.twitter.com/VulyevK51q — Vince Langman (@LangmanVince) May 17, 2026

Φωτογραφίες με ουρές και χάος ανά τον κόσμο

Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο βέβαια. Η ίδια υστερία που είχε προκληθεί και όταν κυκλοφόρησε το MoonSwatch το 2022, μια συνεργασία της Omega με τη Swatch, επιβεβαιώνοντας πως οι συνεργασίες ανάμεσα σε luxury brands και πιο προσιτές εταιρείες συνεχίζουν να δημιουργούν τεράστιο εμπορικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Στόχος η μεταπώληση

Πέρα από τους μεμονωμένους αγοαστές υπήρξαν και πολλοί άλλοι που θέλησαν αν προμηθευτούν τα ρολόγια αντί του ποσού των 385 ευρώ/400 δολαριών για να τα μεταπωλήσουν σε πολύ υψηλότερη τιμή στη συνέχεια. Η τιμή για το εν λόγω ρολόι στη μαύρη αγορά έφθανε από τα 1.000 έως 3.000 ευρώ στη Γαλλία ενώ κατά ορισμένες αναφορές ξεπερνούσε και αυτά τα εξωπραγματικά ποσά.

This is Insane.

Resellers outside of the Swatch store trying to sell the new AP collaboration for $5,000 after buying it for just $400. pic.twitter.com/EZvRmv7cOJ — TaraBull (@TaraBull) May 17, 2026

Τι είναι αυτά τα ρολόγια

Η συλλογή «Royal Pop», είναι εμπνευσμένη από το εμβληματικό Royal Oak της Audemars Piguet και τη σειρά POP της Swatch από τη δεκαετία του ’80.

Πηγή: iefimerida.gr