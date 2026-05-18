Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, θα έχει σήμερα το πρωί, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Μετά την κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Οπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η επίσκεψη του Προέδρου του Μαυροβουνίου επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη σύσταση της ειδικής ομάδας εργασίας για την τεχνική προετοιμασία της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου, η οποία είχε ήδη την πρώτη συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες.

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά καθοριστικό βήμα στην ενταξιακή διαδικασία του Μαυροβουνίου και αποτελεί μια σημαντική πολιτική επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας και μια εξέλιξη με ουσιαστικό αποτύπωμα για την ευρωπαϊκή ατζέντα διεύρυνσης», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης.

Είπε, επίσης, ότι η Κυπριακή Προεδρία συνέβαλε καθοριστικά, ώστε να ληφθεί έγκαιρα μια απόφαση με σαφή στρατηγική σημασία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση μιας απαιτητικής διαδικασίας και προσδίδοντας υπόσταση στην δεδηλωμένη πρόθεση της Προεδρίας μας να συμβάλει στην αναζωογόνηση της διαδικασίας διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων.

“Κατά τη συνάντηση των δύο Προέδρων θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για τη σημασία που αποδίδεται «στη σταθερότητα και στην ευρωπαϊκή πορεία της περιοχής», είπε ο Εκπρόσωπος.

Σε διμερές επίπεδο, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «η επίσκεψη αποτελεί σημαντική ευκαιρία» για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Μαυροβουνίου.

Θα συζητηθούν, επίσης, οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, στη ναυτιλία, στον βιώσιμο τουρισμό και στη διοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ.

«Η επίσκεψη του Προέδρου του Μαυροβουνίου επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις, αλλά και τον ενεργό ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ατζέντα της διεύρυνσης», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

ΚΥΠΕ