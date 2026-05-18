Σοκαριστικές καταγγελίες για συστηματικά βασανιστήρια, βιασμούς και ψυχολογική κακοποίηση κρατουμένων στο Ιράν επανέρχονται στο προσκήνιο μέσα από μαρτυρίες πρώην κρατουμένων, εκθέσεις διεθνών οργανισμών και αποκαλύψεις ξένων μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, οι ιρανικές αρχές και οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες τη σεξουαλική βία και τα βασανιστήρια ως μέσο εκφοβισμού, καταστολής διαδηλώσεων και απόσπασης ομολογιών από πολιτικούς κρατούμενους.

«Με χτυπούσαν με το Κοράνι μέχρι τα ματώσω»

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση μιας γυναίκας με το ψευδώνυμο «Μίνα». Μιλώντας στην εφημερίδα «The Australian» η πρώην κρατούμενη περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια ανάκρισης δεχόταν χτυπήματα στο κεφάλι με Κοράνι μέχρι να αιμορραγήσει από τη μύτη, ενώ ανακριτές τη θώπευαν και τη ρωτούσαν με ποιους δημοσιογράφους είχε κοιμηθεί. Όπως κατήγγειλε, ένας από αυτούς την απείλησε λέγοντάς της: «Θα φέρω εδώ τον 12χρονο γιο σου και θα τον βάλω να σε βιάσει. Τότε θα ομολογήσεις στην τηλεόραση».

Το δημοσίευμα επικαλείται έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, σύμφωνα με την οποία ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών υπέστησαν βιασμούς, ηλεκτροσόκ και άλλες μορφές βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται συστηματικά για την ταπείνωση και τον ψυχολογικό εκφοβισμό των κρατουμένων.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, πρώην κρατούμενη που πέρασε πέντε χρόνια στα διαβόητα κέντρα κράτησης του ιρανικού καθεστώτος πριν από περίπου μία δεκαετία, περιέγραψε πως άκουγε καθημερινά τις κραυγές γυναικών που, όπως είπε, βιάζονταν και βασανίζονταν.

«Ακούς ανθρώπους να ουρλιάζουν, να κλαίνε και να ικετεύουν. Μερικές φορές φαντάζεσαι πως οι φωνές ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς σου. Νομίζεις ότι ίσως είναι ο αδερφός ή η αδερφή σου. Θέλουν να τα ακούς όλα αυτά και θέλουν να λυγίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλη πάλι πρώην κρατούμενη, στα απομνημονεύματά της περιέγραψε τη συστηματική βιαιότητα που, όπως καταγγέλλει, βίωναν οι γυναίκες στις ιρανικές φυλακές τη δεκαετία του 1980.

«Όταν φτάσαμε για ανάκριση, δεν μας έκαναν καμία ερώτηση. Ο ανακριτής απλώς είπε ότι έπρεπε να δεχτώ 60 μαστιγώματα. Έσπρωξαν δύο μεταλλικά κρεβάτια το ένα δίπλα στο άλλο και ανάγκασαν εμένα και ακόμη 15 γυναίκες να ξαπλώσουμε πάνω τους. Στη συνέχεια μάς μαστίγωσε όλες στα πέλματα, σαν να ήταν πολύ κουρασμένος για να τιμωρήσει κάθε κρατούμενη ξεχωριστά και, για δική του ευκολία, να μας τιμώρησε όλες μαζί», ανέφερε.

«Ο χασάπης της Εβίν»

Η Daily Mail αναφέρεται επίσης σε μαρτυρίες που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980. Ο πρώην πολιτικός κρατούμενος και ερευνητής Ιράτζ Μεσνταγκί κατέγραψε την υπόθεση ενός 14χρονου αγοριού που, όπως υποστήριξε, βασανίστηκε από τον διαβόητο ανακριτή Μοχαμάντ Μεχραγίν, γνωστό ως «Ο Χασάπης της Εβίν».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο ανήλικος οδηγήθηκε σε δωμάτιο όπου βρισκόταν ένα γυμνό κορίτσι στο πάτωμα και δέχθηκε εντολή να τη βιάσει. Όταν αρνήθηκε, ο ανακριτής φέρεται να τον έδεσε πάνω σε τραπέζι και να τον βίασε, λέγοντάς του στη συνέχεια: «Τώρα είσαι έτοιμος για τηλεοπτική συνέντευξη».

Το ρεπορτάζ περιλαμβάνει ακόμη καταγγελίες για δύο νοσοκόμες από το «Rajaei Heart Center της Τεχεράνης», οι οποίες φέρεται να βιάστηκαν και να βασανίστηκαν από πράκτορες ασφαλείας επειδή περιέθαλψαν τραυματισμένους διαδηλωτές. Μία από αυτές υπέστη τόσο σοβαρές κακώσεις ώστε χρειάστηκε αφαίρεση μέρους του εντέρου της, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες εξαναγκάστηκε να υπογράψει ψευδή δήλωση για την κακοποίησή της.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Αποστολή του ΟΗΕ για το Ιράν επιβεβαίωσε σε έκθεσή της περιστατικά ομαδικών βιασμών, εξαναγκαστικής γύμνωσης και σεξουαλικής κακοποίησης συλληφθέντων κατά τις διαδηλώσεις του 2022 μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι υπό αστυνομική κράτηση.

Ανάκριση διάρκειας 1.200 ωρών

Το ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη στην υπόθεση της οικολόγου Νιλουφάρ Μπαγιανί, η οποία σύμφωνα με το Radio Liberty υπέστη πάνω από 1.200 ώρες ανακρίσεων. Η ίδια κατήγγειλε ότι απειλήθηκε με βιασμό και θάνατο, εξαναγκάστηκε να μιμείται ήχους ζώων και πιέστηκε να συμμετάσχει σε εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωμα με το IranWire, μια 22χρονη γυναίκα με το όνομα Αφσανέχ στάλθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά την ανάκρισή της το 2022 και αργότερα αυτοκτόνησε. Όταν επέστρεψε στη φυλακή, φέρεται να είπε στις συγκρατούμενές της: «Με χτύπησαν πολύ. Με βίασαν πολλές φορές».

Την ίδια ώρα, και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, σε επιστολή της προς το BBC μέσα από τη φυλακή Εβίν, κατήγγειλε ότι γυναίκες κρατούμενες δένονταν από τα χέρια και τα πόδια μέσα σε οχήματα μεταφοράς και υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση από άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

