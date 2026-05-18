Το βήμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας έδωσε την ευκαιρία σε Νίκο Χριστοδουλίδη και Αννίτα Δημητρίου να αναδείξουν αυτά που μπορεί να τους φέρει κοντά και να αποτελέσουν έναν άξονα κατά του λαϊκισμού. Παρά το γεγονός ότι οι δύο ανέβηκαν στο βήμα με 24ωρη διαφορά και χωρίς να βρεθούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, ανέδειξαν κοινά σημεία αναφοράς και έστειλαν μηνύματα προς τον Κύπριο ψηφοφόρο ενόψει των εκλογών της ερχόμενης Κυριακής.

Το αντιλαϊκιστικό μέτωπο

Τόσο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης το Σάββατο όσο και η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου την Κυριακή έκτισαν την παρέμβασή τους γύρω από τον ίδιο κεντρικό άξονα, αντιπαραθέτοντας την «υπεύθυνη πολιτική» έναντι του λαϊκισμού και της τοξικότητας.

Στην ομιλία της, η Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε τον λαϊκισμό ως πολιτική που «δεν απευθύνεται στη λογική, αλλά στο θυμικό. Δεν θέλει να λύσει προβλήματα, θέλει να κερδίσει εντυπώσεις. Δεν χτίζει, γκρεμίζει. Δεν προτείνει, καταγγέλλει. Δεν ενώνει, διχάζει». Και πρόσθεσε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αξία της υπευθυνότητας πρέπει να ξαναγίνει κεντρική αξία της πολιτικής ζωής».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επεσήμανε ότι σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχει «μια κοινή πρόκληση, η επικράτηση της φθηνής εντύπωσης, της τοξικότητας και του λαϊκισμού ως κυρίαρχων στοιχείων του δημόσιου βίου».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με παρόμοιο πνεύμα, επισήμανε ότι «το αφήγημα κάποιων περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο, επιμένουν να καταγγέλλουν χωρίς να προτείνουν, να καταθέτουν θέσεις ανέφικτες και ανεδαφικές, χωρίς πρακτικό αντίκρισμα».

Μακριά από πειραματισμούς

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «τα μεγάλα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για πειραματισμούς», ζητώντας πολιτικές που να είναι υλοποιήσιμες, κοστολογημένες, πρακτικά εφαρμόσιμες και βιώσιμες.

Η Αννίτα Δημητρίου τόνισε ότι ΔΗΣΥ και ΝΔ «δεν βάζουν τη χώρα σε περιπέτειες» και «δεν θεωρούν την αστάθεια ευκαιρία». Με έμφαση, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ διατύπωσε την κεντρική πολιτική της φιλοσοφία:

«Δύναμη είναι η αλήθεια. Δύναμη είναι η ψυχραιμία. Δύναμη είναι η σύνεση. Δύναμη είναι να κρατάς τη χώρα σου όρθια όταν οι άλλοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση».

Το γεωπολιτικό αφήγημα

Η Αννίτα Δημητρίου αξιοποίησε το βήμα του συνεδρίου για να αναδείξει τη στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας: «Σήμερα η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει ουσιαστικά τη στρατηγική της αξία – στην άμυνα, στην οικονομία, στις υποδομές, στην ενέργεια, στις διεθνείς συμμαχίες». Η Αλεξανδρούπολη, η Ρεβυθούσα και οι ενεργειακές διαδρομές προς τη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, είπε, δείχνουν ότι «η Ελλάδα μετατρέπεται σε βασική πύλη εισόδου φυσικού αερίου και ενέργειας για την Ευρώπη. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύτιμο εθνικό κεκτημένο».

Αναφερόμενη στην Κύπρο, τόνισε τη σημασία του Great Sea Interconnector – «της σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, της Κύπρου με την Ευρώπη, της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα» – καθώς και του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. «Καθώς η δική μας γειτονιά είναι η πύλη της Ευρώπης», είπε, «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της νέας αρχιτεκτονικής».

Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, υπεύθυνα και συλλογικά, ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας».

Κλείνοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση με την Αθήνα: «Ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω την άμεση ανταπόκριση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας όταν επικοινώνησα μαζί του για να του ζητήσω βοήθεια. Χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο φίλος Κυριάκος ανταποκρίθηκε αμέσως στέλνοντας στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες.»