Με την καλοκαιρινή περίοδο να πλησιάζει και τον κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών να παρουσιάζεται εξαιρετικά αυξημένος, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκπέμπει ξεκάθαρο μήνυμα προς το κοινό ότι το άναμμα φωτιάς μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε αλόγιστη ενέργεια εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες.

Η νομοθεσία είναι αμείλικτη για όσους θέτουν σε κίνδυνο τον δασικό μας πλούτο. Ανάλογα με την εποχή, τα εξώδικα πρόστιμα για άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια κλιμακώνονται ως εξής:

◗ Μάιος – Οκτώβριος (υψηλή επικινδυνότητα): Εξώδικο συμβιβασμό ύψους €2.500.

◗ Μάρτιος, Απρίλιος και Νοέμβριος: Εξώδικο συμβιβασμό ύψους €1.000.

Δεκέμβριος – Φεβρουάριος: Εξώδικο συμβιβασμό ύψους €500.

Σε περίπτωση δικαστικής καταδίκης, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή χρηματική ποινή έως €25.000, ή και τις δύο ποινές μαζί.

Ακόμα πιο αυστηρές είναι οι συνέπειες για όποιον προκαλέσει πυρκαγιά σε κρατικό δάσος ή στη ζώνη των 2 χλμ. λόγω αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας (ή παράλειψης λήψης προφυλάξεων). Αν προκληθεί ζημιά σε δάσος, δασώδη έκταση ή ξένη ιδιοκτησία, ο υπαίτιος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 12 έτη ή χρηματική ποινή έως €100.000, ή και τις δύο ποινές μαζί.

Το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την παρασκευή φαγητού στις εξής περιπτώσεις:

1. Από εκδρομείς εντός των ειδικά διαρρυθμισμένων χώρων σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους.

2. Από κατόχους οικιών εντός του δάσους ή της ζώνης των 2 χλμ., σε ειδικά διαρρυθμισμένο εξωτερικό χώρο, ή σε αδειούχα από το Υφυπουργείο Τουρισμού κέντρα εστίασης και αναψυχής.

Αυξημένα περιστατικά, άμεση κατάσβεση

Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025 καταδεικνύουν σημαντική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, με μέση καμένη έκταση 0,7 εκτάρια ανά πυρκαγιά και μέσο χρόνο επέμβασης 11,5 λεπτά.

Το 2025 εκδηλώθηκαν 232 πυρκαγιές στη ζώνη ευθύνης του Τμήματος Δασών. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση 30% σε σχέση με τον μέσο όρο της δεκαετίας 2015–2024. Αντίθετα, η συνολική καμένη έκταση (109 εκτάρια) κατέγραψε εντυπωσιακή μείωση κατά 84%.

Η μέση καμένη έκταση ανά πυρκαγιά περιορίστηκε στο ένα εκτάριο (μείωση 73,7% συγκριτικά με τα 3,8 εκτάρια της προηγούμενης δεκαετίας). Μάλιστα, στο 91% των περιπτώσεων, η φωτιά κατασβέστηκε προτού επεκταθεί πέραν του ενός εκταρίου. Το Τμήμα Δασών συνέδραμε επιπλέον την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση 98 πυρκαγιών υπαίθρου.

Τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης ενισχύθηκαν ουσιαστικά, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός εκ των σημαντικότερων προγραμμάτων εξοπλισμού του Τμήματος Δασών, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σήμερα, το Τμήμα Δασών διαθέτει τα ακόλουθα μέσα πυρόσβεσης, τα οποία συνθέτουν τον μεγαλύτερο στόλο που είχε ποτέ στη διάθεσή του: (α) 135 πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων και χωρητικότητας νερού, όπως πιο κάτω: • 36 πυροσβεστικά χωρητικότητας νερού <1.000 λίτρα • 39 πυροσβεστικά χωρητικότητας νερού >1.000-3.000 λίτρα • 35 πυροσβεστικά χωρητικότητας νερού >3.000-5.000 λίτρα • 25 πυροσβεστικά χωρητικότητας νερού >5.000 λίτρα

(β) 20 προωθητές γαιών (ερπυστριοφόρα) (γ) επτά εκσκαφείς (λαστιχοφόρα) (δ) 11 γεωργικοί ελκυστήρες (ε) έξι οχήματα μεταφοράς προωθητών γης (στ) έξι βυτιοφόρα χωρητικότητας 20 τόνων

Παράλληλα, η προστασία υποστηρίζεται από ένα τεράστιο δίκτυο υποδομών που περιλαμβάνει 25 δασικούς σταθμούς με επιφυλακή, 15 πυροφυλάκια, 32 θέσεις παρατήρησης, 1.001 χλμ. αντιπυρικές λωρίδες, 3.643 χλμ. δασικούς δρόμους, 234 υδατοδεξαμενές, 234 υδροστόμια, 39 ελικοδρόμια και 18 συστήματα πυρασφάλειας σε εκδρομικούς/κατασκηνωτικούς χώρους.