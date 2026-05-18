Μια ύστατη μάχη για να κρατηθούν δίνουν νεοφανή πολιτικά σχήματα, όπως το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τα οποία μπροστά στην πίεση που δέχθηκαν το τελευταίο διάστημα από τα παραδοσιακά κόμματα αντέδρασαν με συνταγές του παρελθόντος. Έδειξαν ότι επενδύουν περισσότερο στην όξυνση και τις προσωπικές επιθέσεις, την ώρα που οι πολιτικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην προηγούμενη Βουλή έβαζαν και συνεχίζουν να βάζουν στο τραπέζι συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.

Οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον όσων άσκησαν κριτική ή αμφισβήτησαν τις θέσεις του ΑΛΜΑ και προσωπικά τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη μεταφράστηκαν είτε από τον ίδιο τον κομματάρχη, είτε από τους συνεργάτες του ως αιτία πολέμου. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν οργή και έντονες αντιδράσεις.

Παμπορίδης προς Μιχαηλίδη

Μεταξύ εκείνων που αγανάκτησαν με τον τρόπο που πολιτεύεται το τελευταίο διάστημα το ΑΛΜΑ είναι ο Γιώργος Παμπορίδης, πρώην υπουργός Υγείας και νυν υποψήφιος του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Απευθυνόμενος στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Κατανοώ την πίεση που μπορεί να αισθανθεί κάθε υποψήφιος όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Έχω συνειδητά επιλέξει να μην απαντήσω σε σειρά επιθέσεων τόσο δικών σας όσο και της στενότερης αλλά και της ευρύτερης οικογένειας σας στο παρελθόν, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση. Σήμερα όμως η απρόκλητη επίθεσή σας ξεπέρασε τα όρια και σας οδήγησε να με χαρακτηρίσετε μέρος του «βρόμικου κατεστημένου» και οφείλω να απαντήσω».

Θυμίζοντας στον κ. Μιχαηλίδη το ιστορικό, ο κ. Παμπορίδης ανέφερε: «Όταν εγώ πολεμούσα κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια το βρόμικο κατεστημένο, εσείς συμπράττατε μαζί τους με κάθε δυνατό τρόπο για να με υποσκάψετε. Αυτό το Κατεστημένο λοιπόν κάποιοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια, ενώ κάποιοι άλλοι το αντιμετώπισαν όρθιοι και το νίκησαν. Με πράξεις. Όχι στα λόγια. Και η νίκη μου αυτή έδωσε στον κόσμο το ΓεΣΥ που τόσο πολύ τρόμαζε εσάς και τους φίλους σας.»

Καταλήγοντας ο κ. Παμπορίδης χαρακτήρισε την επιλογή του ΑΛΜΑ: «Η λάσπη, οι εμμονικές επιθέσεις και ο άκρατος λαϊκισμός που επιλέξατε ως εργαλείο στη νέα σας καριέρα, αν και δεν με εκπλήσσουν, σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα.»

ΓΓ ΑΚΕΛ: «Συνεχίζουμε δίπλα στην κοινωνία»

Στη διαρκή επαφή του κόμματός του με την κοινωνία αναφέρθηκε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κατά τη διάρκεια περιοδείας στην περιοχή της Γεροσκήπου, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Υπογράμμισε ότι το ΑΚΕΛ δεν θυμάται τον κόσμο μόνο στις εκλογικές περιόδους και ότι μετά τις εκλογές το κόμμα θα συνεχίσει να εργάζεται «για την κοινωνία, με την κοινωνία».

Ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι από το 2021, με τη νέα ηγεσία του κόμματος, «η διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ για συνεχή επαφή με τον κόσμο εφαρμόζεται με μεγαλύτερη συνέπεια και συχνότητα». Αναφερόμενος στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής, είπε ότι «το ΑΚΕΛ από νωρίς ανέδειξε τα προβλήματα και εργάστηκε εντός και εκτός Βουλής για την αντιμετώπισή τους».

«Μας ρωτούν, εσείς τι κάνατε;»

Απάντηση στο ερώτημα για το τι έκανε το Δημοκρατικό Κόμμα έδωσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος από το βήμα της τελευταίας προεκλογικής συγκέντρωσης του κόμματός του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

«Ακούμε τώρα τελευταία πολύ συχνά ένα υποτιμητικό ερώτημα: Τους είδαμε αυτούς τι έκαναν; Ας δοκιμάσουμε και τους άλλους. Μας ρωτούν, εσείς τι κάνατε; Τίποτα απολύτως», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, για να απαριθμήσει στη συνέχεια τη συμβολή του ΔΗΚΟ: επαναφορά της δημοκρατίας μετά το 1974, οικονομικό θαύμα της δεκαετίας του 1980, ένταξη στην ΕΕ, οριοθέτηση της ΑΟΖ και έξοδος από το μνημόνιο σε τρία χρόνια – «όταν η Ελλάδα πήρε 10 χρόνια να βγει από το δικό της μνημόνιο».

«Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά κόμμα ευθύνης», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας τη συμμετοχή του κόμματός του στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και αποκρούοντας την ισοπέδωση του κυβερνητικού έργου: «Ό,τι πήγε λάθος φταίμε εμείς, ό,τι πήγε σωστά έγινε από μόνο του».