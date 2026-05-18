Ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει στον χώρο του κυπριακού αθλητισμού, με επίκεντρο το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας.

Η κόντρα που σιγοβράζει εδώ και καιρό μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας (ΝΟΛ) και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) φαίνεται να κορυφώνεται, φέρνοντας στην επιφάνεια χρόνια προβλήματα διαχείρισης και υποδομών.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τους γονείς και τους αθλητές να βρίσκονται στη μέση μιας διοικητικής διαμάχης. Ενώ ο ΝΟΛ επιμένει στην προστασία των κεκτημένων του για τη διασφάλιση της ποιότητας των προπονήσεων, ο ΚΟΑ προωθεί ένα μοντέλο ίσης αντιμετώπισης. Πλέον με τις νέες διευθετήσεις ο ΝΟΛ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις δύο διαδρομές στη δημοτική πισίνα για τις ομάδες κολύμβησης κάτω των 12 ετών.

Σημειώνεται ότι η ομάδα αυτή αποτελεί το αναπτυξιακό τμήμα των ομάδων υδατοσφαίρισης του Ομίλου, αριθμώντας περίπου 40 αθλητές, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΟΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κάτω των 12 ετών.

Ο ΝΟΛ, ένας από τους ιστορικότερους ομίλους της πρωτεύουσας, εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση των αθλητικών χώρων. Τα κύρια σημεία τριβής περιλαμβάνουν:

• Ο Όμιλος διαμαρτύρεται για τη μείωση των διαθέσιμων διαδρομών προπόνησης, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, «στραγγαλίζει» την αγωνιστική ανάπτυξη των αθλητών του και προκαλεί συνωστισμό.

• Υπογραμμίζεται ο κίνδυνος για τη λειτουργία των τμημάτων του, καθώς η είσοδος νέων σωματείων στο κολυμβητήριο αλλάζει τις ισορροπίες ετών.

• Πάγια θέση του Ομίλου παραμένει η ανάγκη για ριζική αναβάθμιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές του 2026.

Απέναντι στις επικρίσεις, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά και αποφασιστικός. Στην επίσημη τοποθέτησή του στον «Φ», τόνισε πως ο Οργανισμός κινείται με γνώμονα τη δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση όλων των αθλητών. «Ο ΚΟΑ δεν λειτουργεί μεροληπτικά. Στόχος μας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων κολυμβητηρίων προς όφελος όλου του φάσματος της κολύμβησης», δήλωσε ο κ. Ιωάννου. Εξήγησε ότι το αίτημα του ΝΟΛ θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Χώρων ΚΟΑ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΟΑ:

1. Η ανακατανομή των διαδρομών γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και του αριθμού των ενεργών αθλητών κάθε σωματείου.

2. Υπογραμμίστηκε ότι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο είναι δημόσια περιουσία και κανένας όμιλος δεν μπορεί να κατέχει προνομιακό καθεστώς «ιδιοκτησίας» επί των διαδρομών.

3. Προανήγγειλε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, ζητώντας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πνεύμα συνεργασίας αντί για συγκρουσιακή διάθεση.