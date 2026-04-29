Ανάσα δροσιάς θα βρίσκουν ολόκληρο το φετινό καλοκαίρι οι δημότες της Λευκωσίας, αφού μετά από χρόνια θα λειτουργήσει κανονικά και για όλη την σεζόν το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας. Την ίδια στιγμή, το Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς θα παραμείνει και φέτος κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας, ανέφερε πως η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας, για το κοινό είναι η Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, ενώ υπενθυμίζεται πως κατά την περσινή χρονιά η πισίνα άνοιξε περί τα τέλη Ιουνίου. Το κολυμβητήριο, αναμένεται πως θα λειτουργεί όπως και πέρσι, δηλαδή καθημερινά από τις 10:00 – 18:30, ενώ θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Φάκας εξήγησε πως πέρσι είχε λειτουργήσει ουσιαστικά μόνο για τη μισή σεζόν, μετά από χρόνια λόγω της αναβάθμισης που γινόταν στους χώρους του. Το περσινό καλοκαίρι, συνέχισε, στο πλήρως ανακαινισμένο κολυμβητήριο υπήρξε τεράστια επισκεψιμότητα, σε βαθμό που κάποιες μέρες εξέδιδαν ανακοίνωση ότι δεν δέχονταν άλλο κόσμο λόγω της υπερπληρότητας.

Ο τιμοκατάλογος

Όσο αφορά τις τιμές, αυτές δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Το θέμα θα τεθεί ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου σε δύο βδομάδες και ακολούθως ο Δήμος Λευκωσίας θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως πέρσι τα ημερήσια τέλη εισόδου είχαν ως εξής:

Παιδιά έως 5 ετών – Δωρεάν

Μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές – €5.00

Ενήλικες (ατομικό) – €6.00

Ζεύγος με δύο παιδιά (κάτω των 18 ετών) – €20.00

Ζεύγος με τρία παιδιά (κάτω των 18 ετών) – €25.00

Οργανωμένα σύνολα (π.χ. summer schools, παιδικά πάρτι, κ.λπ.) – €3.00

Σημειώνεται πως όσον αφορά τα εποχιακά τέλη, πέρσι οι τιμές ήταν μειωμένες καθώς η πισίνα λειτουργούσε μόνο τη μισή σεζόν, οπότε αναμένεται πως φέτος θα διαφοροποιηθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις υπολογίζεται να δούμε αυξήσεις που κυμαίνονται από 5 μέχρι και 30 ευρώ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία χρονιά που το κολυμβητήριο λειτούργησε κανονικά, ήταν το 2019, αφού ακολούθησε η πανδημία του κορωνοϊού το 2020, ενώ το 2021 ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης του χώρου. Άρα, οι τιμές που ίσχυαν το 2019 αναμένεται πως θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς ώστε να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα και φέτος.

Τα τέλη για τα εποχιακά δελτία (seasonal passes) για ολόκληρη περίοδο τεσσάρων μηνών, το 2019 είχαν ως εξής:

Στρατιώτες, φοιτητές, μαθητές μέχρι 18 ετών – €55.00 (πέρσι ήταν €50.00)

Ατομικό δελτίο – €85.00 (πέρσι ήταν €65.00)

Ζεύγος – €140.00 (πέρσι ήταν €110.00)

Ζεύγος με 1 παιδί (κάτω των 18 ετών) – €160.00 (πέρσι ήταν €130.00)

Ζεύγος με 2 παιδιά – €160.00 (πέρσι ήταν €140.00)

Ζεύγος με 3 παιδιά – €170.00 (πέρσι ήταν €150.00)

Ζεύγος με 4 ή 5 παιδιά – €85.00 (πέρσι ήταν €75.00)

Ζεύγος με 6 παιδιά και άνω – Δωρεάν

Κάτοχοι βιβλιαρίου ατόμου με αναπηρία – €42.50 (πέρσι ήταν €32.50)

Στον χώρο υπάρχει δωρεάν χώρος στάθμευσης, ενώ η χρέωση για τις ξαπλώστρες ανέρχεται στα 2 ευρώ ανά κρεβατάκι.

Παραμένει κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς

Στο μεταξύ, προσωρινά κλειστό θα παραμείνει και φέτος το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Λευκωσίας, ο στόχος του μητροπολιτικού Δήμου Λευκωσίας ήταν να λειτουργεί τουλάχιστον ένα κολυμβητήριο εντός του δήμου.

Εξήγησε, πως από πέρσι που άνοιξε για το κοινό το κολυμβητήριο Λευκωσίας, έκλεισε αυτό της Αγλαντζιάς για έργα ολικής ανάπλασης, ενώ ακόμη είναι σε εξέλιξη οι σχετικές μελέτες.

Περαιτέρω, εκτίμησε πως με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, θεωρεί πως ούτε και του χρόνου θα προλάβει να λειτουργήσει λόγω της ολικής αναβάθμισης η οποία τροχοδρομείται.