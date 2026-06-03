Νέα έργα ξεκινούν από αύριο Πέμπτη 4 Ιουνίου στον ιστορικό πυρήνα της Λευκωσίας στο πλαίσιο Ανάπλασης του Περιμετρικού Τόξου Τάφρου Λευκωσίας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2026

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α», οι εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσμού όψεων εισέρχονται σε νέα φάση από την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026.

Από την πιο πάνω ημερομηνία θα κλείσει για την κυκλοφορία οχημάτων το Κατασκευαστικό Τμήμα Α3, το οποίο εκτείνεται από τον κυκλικό κόμβο του «ΟΧΙ» έως την είσοδο του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στον Προμαχώνα Κωστάντζα. Το δυτικό τμήμα της οδού Ξάνθης Ξενιέρου θα λειτουργεί ως αδιέξοδο, με αμφίδρομη κυκλοφορία από την οδό Άρεως μόνο για τους κατοίκους.

Ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στον Προμαχώνα Κωστάντζα θα παραμείνει κλειστός μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η οποία υπολογίζεται για τα μέσα Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να παραμένει κλειστό το Κατασκευαστικό Τμήμα Α2, που αφορά τη λωρίδα εξόδου οχημάτων από την οδό Θερμοπυλών προς τον κυκλικό κόμβο του «ΟΧΙ», μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2026.

Επιπρόσθετα, θα παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία οχημάτων το Κατασκευαστικό Τμήμα Α4, το οποίο αφορά το ανατολικό τμήμα της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από τη συμβολή της με την Πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β΄ (άνοιγμα Κολοκάση) μέχρι την είσοδο του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στον Προμαχώνα Κωστάντζα. Η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε κατοίκους της περιοχής και σε οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα με τις εργασίες ανάπλασης στα πιο πάνω τμήματα της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, οι οποίες περιλαμβάνουν εκσκαφές για την υπογειοποίηση υπηρεσιών, καθώς και ανακατασκευή του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, θα συνεχιστούν και οι εργασίες εξωραϊσμού προσόψεων ιδιωτικών οικοδομών σε άλλα κατασκευαστικά τμήματα του έργου (Α1.2, Α3 και Α4).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για διευκόλυνση της κυκλοφορίας και εξυπηρέτηση του κοινού με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά (περιοχή πεζόδρομων), θα χρησιμοποιείται η

Λεωφόρος Στασίνου, η Γέφυρα Δώρου Λοΐζου (πρώην Κάνιγγος) και η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από τον κυκλικό κόμβο του ‘ΟΧΙ’ προς την Πλατεία Ελευθερίας . Αντίστοιχα, για την έξοδο από την Εντός των Τειχών πόλη προς την Λεωφόρους Στσασίνου και Σαλαμίνος θα ακολουθείται η πορεία: Λεύκωνοςà Διογένουςà Πειραιώςà Πατριάρχου Γρηγορίουà Αγίου Αντωνίου.

Σημειώνεται ότι, λόγω του ότι θα είναι κλειστό στην κυκλοφορία το τμήμα εξόδου της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από την οδό Θερμοπυλών προς κυκλικό κόμβο του «ΟΧΙ», θα απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών επί των οδών Αισχύλου-Ιπποκράτους για αποφυγή εγκλωβισμού τους λόγω στενότητας του οδικού δικτύου προς την οδό Τρικούπη.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί το κοινό να τηρεί όλες τις οδικές σημάνσεις.

Να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης