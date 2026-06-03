Νέες σφοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν την Τρίτη σε μία από τις μεγαλύτερες νύχτες συγκρούσεων από την έναρξη της εκεχειρίας τον Απρίλιο, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε επικίνδυνο έδαφος («παγωμένες» τις χαρακτηρίζουν τα ιρανικά μέσα, σε αντίθεση με τον Τραμπ που είπε πως εξελίσσονται κανονικά και με ταχύτητα) μετά από συνεχείς αντιπαραθέσεις και αυξανόμενη ένταση από όλες τις πλευρές.

Οι εχθροπραξίες της χθεσινής νύχτας φαίνεται να ξεκίνησαν όταν οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πύραυλο Hellfire για να πλήξουν ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Μποτσουάνας που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι στο νησί Χαργκ. Το πλοίο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κεντρικό Επιτελείο (CENTCOM), δεν συμμορφώθηκε με τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

GUERRE MOYEN-ORIENT : Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport international du Koweït après une attaque de drones qui a fait plusieurs blessés cette nuit. Des dommages importants sont signalés (Kuwait News). pic.twitter.com/n8iikONeeP June 3, 2026

Σε αντίδραση, το Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά ενός πλοίου με σημαία Λιβερίας.

Η πιο σοβαρή κλιμάκωση ήρθε μετά την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα το Ιράν να απαντήσει με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά των χωρών του Κόλπου, Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

Το Ιράν δήλωσε ότι στόχευσε «αμερικανική βάση αεροπορίας και ελικοπτέρων» στην περιοχή, καθώς και την έδρα της Πέμπτης Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Οι ΗΠΑ, όμως, απάντησαν ότι «όλες οι ιρανικές επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων απέτυχαν», προσθέτοντας ότι οι πύραυλοι και τα drones είτε αναχαιτίστηκαν είτε «δεν έφτασαν στους στόχους τους».

🚨 UPDATE: Shocking images emerge from Kuwait International Airport showing extensive structural damage to Passenger Terminal 1 (T1) after a hostile drone strike.



Thick smoke, shattered glass, and debris fill the transit halls. Flights remain entirely suspended. #KuwaitAirport… pic.twitter.com/SxugSMUutE June 3, 2026

Το Κουβέιτ αναστέλλει τις πτήσεις μετά από τραυματισμούς στο διεθνές αεροδρόμιο

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, ταξίαρχος Σάουντ Αμπντουλάζιζ Αλ-Όταιμπι, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ότι «αρκετά εχθρικά drones» στόχευσαν το κτίριο επιβατών του Διεθνούς Αεροδρομίου της χώρας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και τραυματισμούς «αριθμού ατόμων».

🚨 BREAKING: Kuwait International Airport’s Terminal 1 (T1) has been hit by Iranian drones and missiles, according to Kuwait's Civil Aviation Authority. Emergency protocols are activated, flight traffic is suspended, and incoming planes are being diverted due to structural damage… pic.twitter.com/mZsl05Q9OI — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Η επίθεση με drones σημειώθηκε μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων ΗΠΑ – Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις αμερικανικές δυνάμεις να δηλώνουν ότι έπληξαν ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση σε αντίποινα για πυραύλους που εκτοξεύθηκαν κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Το Μπαχρέιν αναφέρει αναχαίτιση 3 ιρανικών πυραύλων και πολλών drones

Την ίδια στιγμή, οι αεράμυνες του Μπαχρέιν αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τρεις πυραύλους και «αριθμό» drones την Τετάρτη, σύμφωνα με το στρατιωτικό επιτελείο της χώρας, το οποίο καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή.

Το Ιρανικό Στρατιωτικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι «το Ιράν συνεχίζει τη συστηματική εχθρική του προσέγγιση μέσω των απεχθών επιθέσεων με πυραύλους και drones, στοχεύοντας πολιτικά αντικείμενα στο Βασίλειο του Μπαχρέιν».

🚨 UPDATE: (unconfirmed)

Newly surfaced open-source images and videos document severe damage, raging fires at the fuel depot, and structural interior collapses at Kuwait International Airport Terminal 1 following the recent Iranian drone wave. First responders remain heavily… pic.twitter.com/PslHM6gRMT — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Ακόμη, σημείωσε ότι «όλα τα όπλα και οι μονάδες του βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα ετοιμότητας και αμυντικής ετοιμότητας», προειδοποιώντας τους πολίτες να μην αγγίξουν ή πλησιάσουν οποιοδήποτε «ξένο ή ύποπτο αντικείμενο».

Επικοινωνία Αραγτσί με Παρίσι, Άγκυρα, Κατάρ, Κάιρο, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με έξι ομολόγους του, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω ανάρτησης στο X. Οι συνομιλίες έγιναν με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με το Πακιστάν συμμετείχε επίσης ο Αρχιστράτηγος Άσιμ Μουνίρ, επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μετά από σειρά επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν που στόχευσαν το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν «σε απάντηση στην αμερικανική επιθετικότητα».

«Σταθερή και ενιαία αντίδραση» κατά του Ιράν ζήτησαν τα ΗΑΕ

Στο μεταξύ, ο σύμβουλος του Προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, ζήτησε «σταθερή και ενιαία αντίδραση» μεταξύ των αραβικών κρατών του Κόλπου απέναντι στις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, μετά τις τελευταίες επιθέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κανένα κράτος του Κόλπου δεν πρέπει να αντιμετωπίσει μόνο του τις επιθέσεις, καθώς η ασφάλεια των αραβικών κρατών του Κόλπου είναι αλληλένδετη, τα συμφέροντά τους κοινά και η μοίρα τους ενιαία. Αυτή η επιθετικότητα δεν στοχεύει ένα συγκεκριμένο κράτος, αλλά όλους μας», δήλωσε ο Γκαργκάς.

🚨 SITUATION UPDATE: Kuwait International Airport remains completely closed with flights suspended after a direct drone/missile strike on Terminal 1. Authorities are assessing heavy structural damage and treating injured personnel. All incoming flights are being diverted. #Kuwait… pic.twitter.com/Ll5mt4cPKX — X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις, γραπτές δεσμεύσεις για τα πυρηνικά ζητά ο Τραμπ

Ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, το ABC News ανέφερε την Τετάρτη, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από την Τεχεράνη συγκεκριμένες πυρηνικές υποχωρήσεις γραπτώς ως μέρος μιας προκαταρκτικής συμφωνίας.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν προηγουμένως δώσει προφορικές διαβεβαιώσεις πως το καθεστώς θα συμφωνούσε τελικά σε ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Επεσήμαναν ότι ο Τραμπ αποφάσισε κατά την τελευταία συνάντηση με τους συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο ότι οι δεσμεύσεις των Ιρανών δεν ήταν αρκετά ισχυρές.

Κατά τη διάρκεια ακροάσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία την Τρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν θα άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ακόμη και αν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι αυτές οι κυρώσεις σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όχι με το Ορμούζ. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να διαπραγματευτούν την εγκατάλειψη του πυρηνικού τους προγράμματος.

«Πρέπει να δεσμευτούν για πολύ συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διάθεση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εξακολουθεί να βρίσκεται θαμμένο βαθιά μέσα σε κάποιο βουνό», τόνισε ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης για να προσθέσει πως «πρέπει να συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν αυστηρούς και μακροπρόθεσμους περιορισμούς ή/και την κατάργηση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού στη χώρα τους».

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα θέματα θα πρέπει να διευθετηθούν σε μελλοντικές συνομιλίες, αλλά για να εισέλθει σε αυτή τη φάση το Ιράν «θα πρέπει να δεσμευτεί ότι είναι πρόθυμο να το πράξει. Για παράδειγμα, πρέπει να δεσμευτούν και να πουν «θα διαθέσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο». Και το ερώτημα τώρα είναι ποιοι είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους θα το πράξουμε; Αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

protothema.gr