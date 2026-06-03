Ποιος τελικά θα γείρει την πλάστιγγα για την Προεδρία της Βουλής και πώς αυτές οι εξελίξεις θα φέρουν ευρύτερες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, διαταράσσοντας τις ισορροπίες των δύο πόλων, όπως είχαν σχηματοποιηθεί στο τελευταίο σκέλος της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές; Αυτό είναι πλέον το ζητούμενο στην κυπριακή πολιτική σκηνή.

Όπως εξελίσσεται το σκηνικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο επίπεδα. Αφενός, στη σημερινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και στο κατά πόσο αυτή θα αφορά τη στήριξη ή όχι του Νικόλα Παπαδόπουλου, καθώς και στο κατά πόσο θα συνοδεύεται από ευρύτερες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αφετέρου, σε ένα άλλο επίπεδο, συνεχίζονται παρασκηνιακά οι προσπάθειες για να βρεθεί η χρυσή τομή συνεργασίας μεταξύ ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ, ούτως ώστε να συνεχιστεί η πολιτική συμπόρευση των δύο κομμάτων ως ενιαίου άξονα της Κεντροδεξιάς στο πολιτικό σκηνικό.

Σε μια τρίτη αξιολόγηση, στο προσκήνιο μπαίνει και ένα τρίτο σενάριο συμπόρευσης του ΔΗΚΟ με το ΕΛΑΜ και την Άμεση Δημοκρατία. Χθες, πάντως, ο Φειδίας Παναγιώτου θεάθηκε να φεύγει από τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, είδε κατ’ ιδίαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο.

Σενάρια στο τραπέζι

Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από τις πληροφορίες που φτάνουν από τα γραφεία του ΕΛΑΜ και θέλουν να προβάλλεται προς τα έξω ένα αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα θα στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο για την Προεδρία της Βουλής από τον πρώτο γύρο, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Η προοπτική αυτή θα μπορούσε να μπει στην εξίσωση ως εναλλακτική, στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η συνεργασία του ΔΗΚΟ με το κόμμα της Αριστεράς. Κατά άλλες πληροφορίες, το σενάριο αυτό προωθείται ως πρωτεύον από κύκλους που δεν θα ήθελαν συγκόλληση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, του ΔΗΚΟ με τον ΔΗΣΥ ή με το ΑΚΕΛ.

Το κόμμα της Αριστεράς αναμένεται να συζητήσει σήμερα το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, στην οποία θα μεταφερθεί ο γενικότερος προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο Πολιτικό Γραφείο χθες το πρωί. Παρόλο που προς τα έξω δεν βγαίνει οτιδήποτε, στο παρασκήνιο κυκλοφορεί έντονα ότι στην Εζεκία Παπαϊωάννου ακούγεται πως η συμπόρευση με το ΔΗΚΟ πρέπει να έχει κάποιον ορίζοντα στο μέλλον.

Εάν αυτός είναι οι προεδρικές εκλογές, τότε το ζήτημα παίρνει άλλη διάσταση. Βέβαια, επισήμως αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι η Προεδρία της Βουλής δεν σχετίζεται με το θέμα των προεδρικών εκλογών. Ωστόσο, αυτό που συζητείται είναι πως δεν μπορεί το ΑΚΕΛ να προχωρήσει σε στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Βουλής καθαρά και μόνο για να σπάσει τον άξονα της Κεντροδεξιάς, αλλά θα έχει και προοπτική ανάπτυξης ενός αντίστοιχου άξονα κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να είναι και αυτός ο λόγος που το ζήτημα μεταφέρεται πλέον σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του κόμματος.

Κάπου εδώ ξεκινά και το σενάριο με το ΕΛΑΜ και το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου. Στην περίπτωση που το ΑΚΕΛ δεν στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο, είναι πολύ πιθανόν να πάει με τον Στέφανο Στεφάνου και το ΑΛΜΑ. Οι δύο τους μαζί συγκεντρώνουν 19 βουλευτές. Το ίδιο ισχύει και για την εξίσωση ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία, η οποία αφήνει μόνο του τον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το σενάριο συνέχισης της συνεργασίας του άξονα των δυνάμεων της Κεντροδεξιάς, με ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ ως βασικούς πυλώνες αυτής της εξίσωσης, παραμένει ζωντανό. Ήδη συζητούνται διάφορες παραλλαγές, με τις οποίες θα μπορούσε να λειτουργήσει με ορίζοντα το 2028, διατηρώντας ουσιαστικά τις ισορροπίες του πολιτικού σκηνικού όπως αυτές διαμορφώθηκαν προεκλογικά. Σίγουρα, σε αυτή την εξίσωση δύσκολα μπορεί να χωρέσει και η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στις χθεσινές του δηλώσεις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η απόφαση τελικά να είναι η στήριξη της Αννίτας Δημητρίου.

Εδώ, λοιπόν, αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς το ΔΗΚΟ κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, αφού και πάλι μπαίνει στο κάδρο το 2028.

Και σε αυτή την περίπτωση, είναι το σχήμα ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, Άμεση Δημοκρατία που φαίνεται να βολεύει κάποιους, κυρίως το Προεδρικό, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σενάριο. Και από πλευράς Πινδάρου, όμως, έχουν γίνει κινήσεις προς το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, επιβεβαίωσε χθες τις βολιδοσκοπήσεις.

Άρα, εάν τελικά η Άμεση Δημοκρατία στηρίξει την Αννίτα Δημητρίου, αυτός που μένει εκτός β’ γύρου είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, εφόσον δεν έχει τη στήριξη του ΑΚΕΛ. Ούτε, βέβαια, μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιοι εκ των βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας να στηρίξουν τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Όπως επίσης κυκλοφορεί και το σενάριο ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου μπορεί να στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ανεξάρτητα από το τι θα πράξει το ΑΛΜΑ.

Στον ορίζοντα υπάρχει και το σενάριο ισοψηφίας δύο υποψηφίων στον πρώτο γύρο. Σε μια τέτοια περίπτωση, στην επαναληπτική ψηφοφορία θα κληθούν όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν μεταξύ των δύο ισοψηφισάντων. Σε αυτό το ενδεχόμενο, η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και το σενάριο ακόμη πιο εφιαλτικό για όποιον βρεθεί μπροστά σε αυτό το δίλημμα.

Η δεύτερη ανάγνωση

Στην αξιολόγηση του πολιτικού σκηνικού μπαίνει πλέον και η δεύτερη ανάγνωση των δεδομένων, υπό το φως των εξελίξεων της εβδομάδας μετά τις εκλογές και των επαφών που ακολούθησαν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από τη μια η προσοχή στρέφεται στις διεργασίες που γίνονται σε διάφορα κομματικά επίπεδα και οι οποίες ενδεχομένως να γείρουν την πλάστιγγα ως προς την εκλογή του ή της Προέδρου της Βουλής. Σε ένα παράλληλο επίπεδο, όμως, βρίσκεται η ανάγνωση της εξίσωσης του πολιτικού σκηνικού, ανάλογα με το πώς τελικά θα μετεξελιχθεί.

Ως εκ τούτου, τα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι όλα ανοικτά και πιθανά. Από την άλλη, το σενάριο που θα επικρατήσει είναι αυτό που θα διατηρήσει ή θα αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό.

Αννίτα Δημητρίου μαζί ή απέναντι από τον Νικόλα Παπαδόπουλο; Θα έχει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ τη στήριξη του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής και τι θα σημαίνει αυτό; Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην εξίσωση των ισορροπιών του πολιτικού σκηνικού και πώς θα επηρεάσει τη σχέση των δύο κομμάτων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό επίπεδο;

Σε κάθε περίπτωση, εάν Αννίτα Δημητρίου και Νικόλας Παπαδόπουλος βρεθούν αντιμέτωποι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο κεντροδεξιός άξονας συνεργασίας καταρρέει και αρχίζει να ξεδιαλύνεται από τώρα η σκακιέρα για τις προεδρικές εκλογές του 2028.