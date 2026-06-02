Στην Κεντρική Επιτροπή η οποία θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, θα ληφθεί η απόφαση του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Βουλής. Το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος συνεδριάζει από το πρωί εξετάζοντας τα δεδομένα τόσο σε σχέση με την Προεδρία της Βουλής όσο και σε μία αποτίμηση του αποτελέσματος των Βουλευτικών Εκλογών. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η συνεδρία, η απόφαση ποιυ λήφθηκε στο Πολιτικό Γραφείο είναι όπως τελική απόφαση για την Προεδρία της Βουλής και το πώς θα κινηθεί τελικά το κόμμα, θα ληφθεί σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής η οποία είναι και το ανώτατο συλλογικό όργανο του ΑΚΕΛ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η όποια απόφαση δεν είναι εύκολη και για αυτό και η συνεδρία συνεχίζεται. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής θα πάει συγκεκριμένη πρόταση από το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος ή περισσότερες από μια εισηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Στεφάνου στη συνέντευξη του στον «Φ» της Κυριακής είχε αναφέρει ότι μάλλον η απόφαση θα λαμβανόταν σε επίπεδο Πολιτικού Γραφείου.

«Όπως έχουμε δηλώσει, κάνουμε τις επαφές μας και τις ζυμώσεις μας, για να δούμε τι λένε άλλα κόμματα και ποιες ενδεχόμενες σκέψεις και προθέσεις έχουν. Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας στο πλαίσιο των συλλογικών μας οργάνων. Μάλλον θα είναι στο επίπεδο του Πολιτικού Γραφείου, το οποίο είναι πολιτικό σώμα και όχι όργανο, έχει δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις και θα συνέλθει στις αρχές της εβδομάδας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.