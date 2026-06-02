Σε εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων για εκλογή Προέδρου της Βουλής με τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Ευθύμιο Δίπλαρο, να στέλνει το μήνυμα πως το ΔΗΚΟ ήταν εκ των στρατηγικών του συμμάχων τόσο επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, όσο και επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ θεωρεί πως το ΔΗΚΟ δεν μπορεί να βρει κοινή συνισταμένη με το ΑΚΕΛ.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ μιλώντας στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην πρώτη συνάντηση μεταξύ Αννίτας Δημητρίου και Νικόλα Παπαδόπουλου αναφορικά με την προεδρία της Βουλής. Σημείωσε ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε την πρόθεσή της για την προεδρία της Βουλής, όχι από καπρίτσιο, αλλά γιατί «νιώθουμε στον ΔΗΣΥ, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, πως ήταν πετυχημένη πρόεδρος της Βουλής. Θεωρούμε λόγω και αποτελέσματος, ότι πρέπει να διεκδικήσει και να ασκεί τα καθήκοντά της Προέδρου της Βουλής».

Ο κ. Δίπλαρος σημείωσε ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος τους μετέφερε πως θα διαβουλευθεί και με τα άλλα κόμματα και θα θέσει και τη δική του υποψηφιότητα, προσθέτοντας πως τα όσα γίνονται αποτελούν ένα φυσιολογικό κύκλο διαβουλεύσεων.

Με το ΔΗΚΟ είναι πολλά που μας ενώνουν

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασίας ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ για την προεδρία της Βουλής, έστειλε το μήνυμα πως στον ΔΗΣΥ είναι πολλά που τους ενώνουν με το ΔΗΚΟ, ενώ με το ΑΚΕΛ υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις τόσο με τον ΔΗΣΥ, όσο και με το ΔΗΚΟ.

Ο κ. Δίπλαρος αναφέρθηκε στην διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη και Νίκου Χριστοδουλίδη όπου «νομοσχέδια, μεταρρυθμίσεις περνούσαν με την στήριξη του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ».

«Δεν θεωρούμε κανένα δεδομένο. Με το ΔΗΚΟ, όμως, μας ενώνουν πάρα πολλά σε αντίθεση με αυτά που μας χωρίζουν με το ΑΚΕΛ», πρόσθεσε ο κ. Δίπλαρος.

Επαφές με Σούγλη και Φειδία

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, πρόσθεσε πως πέραν του ΔΗΚΟ, το κόμμα είναι σε επαφές και με συγκεκριμένους βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας, αναφέροντας συγκεκριμένα τον Δημήτρη Σούγλη, ενώ καλή επικοινωνία υπάρχει και με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Μάλιστα, ο κ. Δίπλαρος προέτρεψε το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας να θέσει σε ψηφοφορία στην εφαρμογή της ποιον υποψήφιο πρέπει να στηρίξει για Πρόεδρο της Βουλής.

Καμία επαφή με ΆΛΜΑ και ΕΛΑΜ

Ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα από τον ΔΗΣΥ για την προεδρία της Βουλής, απαντώντας στη θέση του ΕΛΑΜ ότι δεν στηρίζει Αννίτα Δημητρίου, ενώ με το ΑΛΜΑ δεν έγινε καμία επικοινωνία. «Μας βάφτισαν διεφθαρμένους και μας έχουν αποκλείσει. Δεν συζητούν μαζί μας, σάμπως και η Αννίτα Δημητρίου είναι το μίασμα της κοινωνίας. Αγνοούν το μήνυμα της κάλπης και της κοινωνίας», είπε συγκεκριμένα για το ΑΛΜΑ.

Προεδρία της Δημοκρατίας

Αναφορικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου στις προεδρικές εκλογές, ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε ότι όλα θα έρθουν στην ώρα τους μέσα από εσωκομματικές διαδικασίες, μη αποκλείοντας το ενδεχόμενο και υποψηφιότητάς της.

«Θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος του ΔΗΣΥ σιγά σιγά έχει έρθει στην παράταξη. Οι πληγές έχουν επουλωθεί. Ακόμα και κάποιος που δεν μας ψήφισε παλαιότερα θέλαμε να στηρίξει την παράταξή του. Δεν πρόκειται ο ΔΗΣΥ να είναι ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Η συμμετοχή στην κυβέρνηση, δεν τέθηκε ως θέμα ενώπιον συλλογικών οργάνων του κόμματος. Εκεί που ακολουθούνται πολιτικές της παράταξής μας, εμείς θα στηρίζουμε τις ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας.