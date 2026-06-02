Η EY Κύπρου ανακοινώνει την ενίσχυση της ηγετικής της ομάδας με την προσθήκη δύο νέων Συνεταίρων, Αντώνη Ιωσηφάκη και Σίμο Σίμου.

Σχολιάζοντας την προαγωγή των νέων Συνεταίρων, ο κ. Ronald Attard, Country Managing Partner της EY Κύπρου, δήλωσε: «Η ανάδειξη νέων Συνεταίρων αποτελεί πάντα ένα σημαντικό ορόσημο για τον οργανισμό μας, καθώς αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και να ενισχύουμε τη μελλοντική μας πορεία. Σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς, η ηγεσία και η καινοτόμος σκέψη αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας. Συγχαίρουμε θερμά τους νέους μας Συνεταίρους και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της EY και στην υποστήριξη των πελατών μας.»

Βιογραφικά Νέων Συνεταίρων

Αντώνης Ιοσιφάκης



Ο Αντώνης εντάχθηκε στην EY Κύπρου το 2013 και διαθέτει 13 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών διασφάλισης στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στην EY Κύπρου, ο Αντώνης έχει ηγηθεί τους ελέγχους ορισμένων εκ των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών οντοτήτων στην Κύπρο. Ο Αντώνης κατέχει επίσης τον ρόλο του Επικεφαλή σε θέματα Ψηφιακής Διασφάλισης στην EY Κύπρου, καθοδηγώντας το τμήμα διασφάλισης της EY στην Κύπρο στην ψηφιακή εποχή και στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Αντώνης κατέχει πτυχίο (BSc) στη Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) καθώς και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σίμος Σίμου



Ο Σίμος είναι Επικεφαλής του Τμήματος Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Πράσινων Φορολογιών στο πλαίσιο των Φορολογικών και Νομικών υπηρεσίων της EY Κύπρου. Εξειδικεύεται στο φορολογικό και περιβαλλοντικό δίκαιο καλύπτοντας μεταξύ άλλων εκπροσώπηση φορολογουμένων και κρατών ενώπιον αρχών, θεσμών και δικαστηρίων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Φ.Π.Α., φορολογικής πολιτικής, εκπαίδευσης και έμμεσων – περιβαλλοντικών φόρων, με πρακτική δραστηριότητα πέραν της Κύπρου ενώπιον των θεσμών της ΕΕ, της Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Ο Σίμος είναι δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Αποτελεί μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του ΠΔΣ καθώς και μέλος της Επιτροπής Βιωσιμότητας του ΣΕΛΚ, συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη της φορονομοτεχνικής πρακτικής στην Κύπρο. Με δικαιώματα δικαστικής ακρόασης σε Αγγλία και Ουαλία, είναι επιπλέον μέλος του Association of Tax Technicians (UK). Tο 2018, ο Σίμος απέσπασε τη Διεθνής διάκριση Κορυφαίας Γνώσης Έμμεσων Φόρων στο ευρύτερο δίκτυο της ΅ΕΥ ενώ το 2025 έχει τιμηθεί από το ITR Review με το βραβείο «Tax Disputes Rising Star» στην περιφέρεια Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA).