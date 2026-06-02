Του Χάρη Φλουδόπουλου

Σαφές μήνυμα προς τα ελληνικά διυλιστήρια ότι δεν βρίσκεται στο τραπέζι η επιβολή έκτακτης φορολόγησης κερδών στέλνει η Ελληνική κυβέρνηση, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στη διεθνή αγορά πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της εύθραυστης κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο Έλληνας υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, σε συζήτηση με δημοσιογράφους, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σχετική συζήτηση. Προτεραιότητα της πολιτείας, όπως σημείωσε, είναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και η απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με καύσιμα, σε ένα περιβάλλον όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται καθημερινά.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, τα ελληνικά διυλιστήρια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων αργού και προϊόντων πετρελαίου, αναζητώντας φορτία από κάθε διαθέσιμη πηγή και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες αγοράς.

«Αυτή τη στιγμή προσπαθείς να αγοράσεις ό,τι βρεις, όπου το βρεις και όσο το βρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας γιατί, κατά την κυβέρνηση, δεν θα ήταν λογικό να σταλεί ταυτόχρονα μήνυμα τιμωρητικής φορολόγησης προς τις επιχειρήσεις που καλούνται να διαχειριστούν μια πρωτοφανή γεωπολιτική κρίση.

Η προτεραιότητα είναι η επάρκεια

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα πρέπει να διασφαλίσει επάρκεια σε βενζίνη, ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, απαιτείται στενή συνεργασία με τα διυλιστήρια και όχι η δημιουργία πρόσθετων αντικινήτρων.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσάφος, δεν μπορεί από τη μία πλευρά η πολιτεία να ζητά από τις εταιρείες να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες αεροπορικού καυσίμου εν μέσω της τουριστικής περιόδου και από την άλλη να τις αποθαρρύνει μέσω έκτακτων παρεμβάσεων στη φορολογία.

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το γεγονός ότι η ελληνική αγορά παραμένει καθαρά εξαγωγική σε σειρά πετρελαϊκών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι, όσο εξασφαλίζονται προμήθειες αργού πετρελαίου, τα ελληνικά διυλιστήρια μπορούν να παράγουν τις απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων και να καλύπτουν τόσο την εγχώρια όσο και μέρος της περιφερειακής ζήτησης.

Κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι το συγκεκριμένο πλεονέκτημα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ασφάλειας για τη χώρα, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Εύθραυστη ισορροπία στο Ορμούζ

Ο υφυπουργός περιέγραψε ιδιαίτερα ρευστή εικόνα για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εύθραυστη και οι εξελίξεις αλλάζουν σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Όπως ανέφερε, η διεθνής αγορά έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι αρχικά εκτιμούσαν πολλοί αναλυτές. Καθοριστικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς, η αξιοποίηση στρατηγικών και εμπορικών αποθεμάτων, καθώς και οι αναπροσαρμογές που έχουν πραγματοποιήσει διεθνώς τα διυλιστήρια.

Την ίδια ώρα, οι επιμέρους αγορές προϊόντων εμφανίζουν διαφορετικές συμπεριφορές. Το ντίζελ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση, ενώ η βενζίνη και κυρίως τα αεροπορικά καύσιμα παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία των τιμών.

«Ξυπνάμε κάθε μέρα και βλέπουμε τι γίνεται», ανέφερε ο κ. Τσάφος, περιγράφοντας το επίπεδο αβεβαιότητας που επικρατεί σήμερα στην αγορά.

Έτοιμη για παρεμβάσεις η κυβέρνηση

Σε σχέση με το ενδεχόμενο κρατικών παρεμβάσεων, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει έτοιμη να δράσει, εφόσον καταγραφούν ακραία και παρατεταμένα φαινόμενα στις τιμές.

Μέχρι στιγμής, όπως σημείωσε, η εικόνα δεν δικαιολογεί έκτακτα μέτρα, καθώς η αγορά έχει επιδείξει σημαντικές αντοχές παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Το βασικό μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ότι, στην παρούσα συγκυρία, η ενεργειακή ασφάλεια και η διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού υπερισχύουν οποιασδήποτε συζήτησης περί έκτακτης φορολόγησης.

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να παραμένει ενεργή και το Ορμούζ να εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο γεωπολιτικό κίνδυνο για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, το βάρος μετατοπίζεται στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και στη θωράκιση της χώρας απέναντι σε πιθανές νέες αναταράξεις.

