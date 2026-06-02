Ο Εμμανουήλ Καραλής φέρεται να ετοιμάζεται να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του μέσα στο 2026.

Ο Έλληνας επικοντιστής διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πριν από λίγες ημέρες, στο μίτινγκ της Λεμεσού, ο Καραλής πέρασε για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν τα 6,00 μέτρα, επιβεβαιώνοντας ότι διανύει ακόμη μία χρονιά με υψηλές επιδόσεις.

Όσο για τα προσωπικά του, φαίνεται πως ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ πήρε την απόφαση να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Αναστασία Μαγαλιού, με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και 7 χρόνια.

Ποια είναι η Αναστασία Μαγαλιού



Η σύντροφος του Εμμανουήλ Καραλή φοίτησε στο 2ο λύκειο του Παλαιού Φαλήρου και στη συνέχεια σπούδασε ψυχολογία. Μέσα από το προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να καταλάβει κανείς πως αγαπά πολύ τα ταξίδια αλλά και τα σπορ, ενώ έχει ασχοληθεί και η ίδια παλαιότερα με τον στίβο.

Το ζευγάρι είναι πολύ διακριτικό και κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, τόσο η Αναστασία όσο και ο Εμμανουήλ έχουν δημοσιεύσει κάποιες κοινές τους φωτογραφίες.

Εμμανουήλ Καραλής: Θέλω να κάνω πολλά παιδιά



Σε συνέντευξή του τον περασμένο Νοέμβριο στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για την σύντροφό του, λέγοντας πως η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι, ενώ σημείωσε πως θα ήθελε να αποκτήσει πολλά παιδιά.

«Είμαι πολύ νέος για μπαμπάς, αλλά άμα γίνω, χαζομπαμπάς, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω, είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια. Μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω πολλά παιδιά. Άμα κάνω παιδιά, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς, εγώ και η σύντροφός μου. Και όταν έρθει η ώρα να…. Καμιά τεσσαριά να μην κάνουμε;», εξομολογήθηκε αρχικά ο Εμμανουήλ Καραλής.



«Είμαι εξίσου τυχερός και σε αυτό να έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί. Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ. Και θα είμαι ευάλωτος μαζί της. Και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός σε αυτήν. Οπότε έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Βασικά στην Αναστασία. Γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι εξίσου τυχερός που έχω την Αναστασία στο πλευρό μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που και στα δύσκολα ήταν εκεί για μένα. Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Οπότε είμαι πολύ τυχερός που είναι η Αναστασία. Είμαστε από έφηβοι μαζί».



Πρόβα γάμου για τον Εμμανουήλ Καραλή και την Αναστασία Μαγαλιού



Το ζευγάρι, παρόλο που είναι διακριτικό, έχει κάνει κάποιες κοινές εμφανίσεις, όπως στον γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της Μαράια. Και σε λίγες ημέρες, ετοιμάζεται να κάνει άλλη μία καθώς θα παραβρεθεί στον γάμο του Μόντο Ντουπλάντις.

Συγκεκριμένα, ο συναγωνιστής του στο άλμα επί κοντώ, θα παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο την εκλεκτή της καρδιάς του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ στις Κάννες το Σαββατοκύριακο 13 -14 Ιουνίου, μετά τον πολιτικό του γάμο τον Μάρτιο.

Φυσικά, από το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον οποίο είναι φίλοι εδώ και χρόνια.

