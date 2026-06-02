Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 το φιλανθρωπικό κοκτέιλ γκαλά υπέρ του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα Ελπίδας», στην οικία της κ. Γιώτας Ζαβού στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε φίλους, υποστηρικτές και ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για ενίσχυση του σημαντικού έργου που επιτελεί το «Δικαίωμα Ελπίδας». Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και θεραπειών σε νέους άνω των 22 ετών με αναπηρίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην κοινωνική τους ένταξη.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κληρώσεις και να αποκτήσουν λαχνούς για τη διεκδίκηση πλούσιων δώρων. Η βραδιά αποτέλεσε επίσης μια σημαντική ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ανθρώπων που συμμερίζονται κοινές αξίες αλληλεγγύης, προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Master of Ceremonies, κ. Λουκάς Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ενός ευχάριστου και δυναμικού κλίματος καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

DJ της βραδιάς ήταν ο αγαπημένος Σωτήρης Σαμαράς.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ανταπόκριση του κοινού, καθώς όλα τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από την εκδήλωση διατέθηκαν απευθείας στο εγγεγραμμένο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα Ελπίδας» (Αρ. Μητρώου ΛΑΡ/Σ/6), με την έκδοση των σχετικών αποδείξεων.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν την πρωτοβουλία, είτε με την παρουσία τους είτε με τη συνεισφορά τους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες δράσεις ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του οργανισμού και στέλνουν ισχυρά μηνύματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ελπίδας.

Φωτογραφίες: Elgeko Productions