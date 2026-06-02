Οι γεωργοί της ανατολικής Πάφου ανέστειλαν τελικά την ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις ποσότητες νερού που λαμβάνουν για τις καλλιέργειές τους και τις οποίες θεωρούν πολύ μειωμένες σε σχέση με την σημερινή κατάσταση του υδατικού και τις ποσότητες που λάμβαναν πέρυσι. Αυτό έγινε μετά και από παρέμβαση του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΕΟΑ Πάφου, παραγωγοί της επαρχίας και λειτουργοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) Πάφου.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από το αίτημα των παραγωγών για παραχώρηση μιας μικρής επιπλέον ποσότητας νερού, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους ως γεωργοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, η Υπουργός ζήτησε από τον Οργανισμό να καταθέσει γραπτώς τις θέσεις του σχετικά με τις ανάγκες της επαρχίας σε θέματα ύδρευσης, ώστε να είναι σε θέση να λάβει τις τελικές αποφάσεις αναφορικά με τις ποσότητες νερού που θα παραχωρηθούν στους παραγωγούς.

Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ότι η Υπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ικανοποίηση του αιτήματος των γεωργών, προσθέτοντας ότι ο ΕΟΑ Πάφου προχώρησε στην ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία επρόκειτο να υποβληθούν σήμερα στο αρμόδιο Υπουργείο.

Παρά τις ενέργειες αυτές, οι παραγωγοί, υπό την πίεση της έλλειψης νερού και των ζημιών που καταγράφονται στις καλλιέργειές τους, είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από τους γεωργούς των εποχιακών ανοιχτών καλλιεργειών της ανατολικής Πάφου στην Τίμη, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα και αποφασίστηκε να δοθεί νέα, έστω και περιορισμένη, πίστωση χρόνου προς το Υπουργείο και το ΤΑΥ, ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα υποβληθούν και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί συμφώνησαν να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου διευκρίνισε ότι το αίτημα αφορά την παραχώρηση 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Ανέφερε ότι το ΤΑΥ Πάφου προβάλλει τη θέση πως πρέπει να διατηρηθούν στρατηγικά αποθέματα νερού στα φράγματα για τα επόμενα χρόνια, θέση την οποία χαρακτήρισε σεβαστή και κατανοητή.

Την ίδια στιγμή, υπενθύμισε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση για ενίσχυση της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, καθώς και για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην Πόλη Χρυσοχούς. Κάλεσε δε το ΤΑΥ να επισπεύσει τις σχετικές διαδικασίες υλοποίησης των έργων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού προς τους γεωργούς.

Από την πλευρά του, ο γεωργός Μιχάλης Ιγνατίου εξέφρασε την ελπίδα πως, με τη συμβολή του κ. Πιττοκοπίτη, θα υπάρξει θετική κατάληξη έως την Παρασκευή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νερό των φραγμάτων θα πρέπει να διατίθεται κατά προτεραιότητα στους γεωργούς, ενώ η ύδρευση θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στις μονάδες αφαλάτωσης στα Κούκλια και στην Πόλη Χρυσοχούς.

Την αγανάκτησή του για την κατάσταση εξέφρασε και ο γεωργός Λοΐζος Μάρκου, ο οποίος παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου για το ενδιαφέρον και τις παρεμβάσεις του. Όπως δήλωσε, οι γεωργοί βίωσαν ενάμιση χρόνο χωρίς ουσιαστική μέριμνα από την κυβέρνηση, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν παραγωγοί που δεν διαθέτουν ιδιωτικές διατρήσεις και αδυνατούν να επιβιώσουν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Τι υποστηρίζουν οι γεωργοί

Οι γεωργοί υποστηρίζουν ότι η πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες σε ορίζοντα τριετίας, επηρεάζει δυσμενώς τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας Πάφου, τη στιγμή που η πολυομβρία δίνει τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερες ποσότητες νερού για τις καλλιέργειες τους.

Στο πλευρό των γεωργών της ανατολικής Πάφου τάχθηκαν οι αγροτικές οργανώσεις. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη εκδήλωση διαμαρτυρίας είχαν προγραμματίσει πριν δύο εβδομάδες, ωστόσο τελικά αναστάληκε μετά από παρέμβαση της Υπουργού Γεωργίας.