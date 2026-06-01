Οι γεωργοί των εποχιακών ανοιχτών καλλιεργειών της ανατολικής Πάφου προγραμματίζουν το πρωί της Τρίτης ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις ποσότητες νερού που λαμβάνουν για τις καλλιέργειές τους.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ιγνατίου, γεωργός της περιοχής και εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, οι αγρότες της ανατολικής περιοχής Πάφου με την εκδήλωση διαμαρτυρίας τους, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις «σημαντικά μειωμένες ποσότητες νερού» που αναμένεται να διατεθούν για άρδευση τη φετινή περίοδο για ανοιχτές καλλιέργειες. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, εκτιμά πάντως ότι το θέμα θα έχει θετική έκβαση, μετά από επικοινωνία που είχε με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η προγραμματισμένη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Πάφου, στη συμβολή με τον παλιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, αύριο το πρωί στις 10:00. Όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί των ανοιχτών καλλιεργειών, οι ποσότητες νερού που σχεδιάζεται να τους παραχωρηθούν είναι ακόμη πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τις ήδη μειωμένες ποσότητες που έλαβαν την περσινή χρονιά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επιδιώκει τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες, κάτι που, όπως λένε, επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας Πάφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιγνατίου, η Υπουργός Γεωργίας είναι ενήμερη για το θέμα της παραχώρησης νερού, ωστόσο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν παραχωρεί επαρκείς ποσότητες. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ιγνατίου ανέφερε πως την εκδήλωση διαμαρτυρίας την διοργανώνουν μόνο οι γεωργοί της ανατολικής περιοχής Πάφου, ενώ στο πλευρό τους την Τρίτη αναμένονται να παραστούν και οι αγροτικές οργανώσεις.

Σημειώνεται πως παρόμοια εκδήλωση διαμαρτυρίας είχαν προγραμματίσει πριν από λίγες ημέρες οι γεωργοί της ανατολικής περιοχής Πάφου, ωστόσο αυτή αναστάληκε έπειτα από παρέμβαση της Υπουργού Γεωργίας.

Πιττοκοπίτης: Αναμένουμε θετική απόφαση

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης δήλωσε πως από την τακτική επικοινωνία που είχε αυτό το διάστημα με την Υπουργό Γεωργίας, αποκομίζει την εικόνα ότι η Μαρία Παναγιώτου «έχει όλη την καλή επιθυμία να βοηθήσει τους παραγωγούς». Εκτίμησε πως εκείνο το οποίο καθυστέρησε τη λήψη απόφασης είναι ότι η Υπουργός Γεωργίας ήθελε να έχει ενώπιον της τα πραγματικά δεδομένα, όσον αφορά το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας της Πάφου προτού προχωρήσει σε αποφάσεις. «Μετά από τα δεδομένα και τα στοιχεία που της έχουμε δώσει στην σύσκεψη της Πέμπτης το απόγευμα και τα οποία θα της δώσουμε και γραπτώς αύριο, αναμένουμε ότι η απόφαση θα είναι θετική για τους γεωργούς» συμπλήρωσε.

Υπενθύμισε πως σε συνεδρία της, στις 22 Απριλίου, η Συμβουλευτική Επιτροπής Υδάτων είχε πάρει απόφαση για μηδενική παραχώρηση νερού για ανοιχτές καλλιέργειες με βάση τα τότε δεδομένα. Είπε, ωστόσο πως από τότε, στα φράγματα της Επαρχίας Πάφου συνεχίζει η ροή νερού, οπότε «τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ καλύτερα» από πριν.

Ανέφερε πως την Πέμπτη το απόγευμα, η Υπουργός Γεωργίας κάλεσε εκτάκτως τον ΕΟΑ Πάφου και το ΤΑΥ Πάφου, αλλά και παραγωγούς σε σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου έγινε μια εκτενής συζήτηση όσον αφορά τα σημερινά δεδομένα του υδατικού ισοζυγίου στην επαρχία, ενώ θα εξεταζόταν η παραχώρηση νερού στις ανοιχτές καλλιέργειες στην ανατολική περιοχή της Πάφου.

Ο κ. Πιττοκοπίτης είπε πως έχει ενημερώσει τους γεωργούς για τη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης, εκφράζοντας ξανά την δική του εκτίμηση ότι θα υπάρξει «θετική εξέλιξη».

ΚΥΠΕ