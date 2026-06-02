Ένας άντρας από το Καμερούν συνελήφθη στη μικρή κοινότητα της Μηλιού, στην επαρχία Πάφου, όταν στα πλαίσια ελέγχων της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην κατοχή του βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο, όπως ανέφερε ανακρινόμενος, χρησιμεύει για να βοηθά ομοεθνείς του που έρχονται στην Κύπρο στα πρώτα τους στάδια στο νησί μέχρι να τακτοποιηθούν.

Οι έρευνες της Αστυνομίας στη Μηλιού ακολούθησαν πληροφορίες που έλαβαν οι Αρχές για παράνομους αλλοδαπούς που διακινούνται στην περιοχή. Μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε υποστατικό ένα άντρα από το Καμερούν που διαπιστώθηκε ότι διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 6500 ευρώ μετρητά. Ερωτηθείς για την προέλευση των χρημάτων ο αφρικανός ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν ομοεθνείς του που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο, ώστε να βοηθούν άτομα που έρχονται εδώ από την χώρα τους.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για την παράνομη διαμονή του στην Κύπρο, ενώ διερευνάται και το θέμα των χρημάτων που είχε στην κατοχή του και αν αυτά συνδέονται με παράνομες πράξεις και τρόπο απόκτησης.