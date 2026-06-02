Εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα της Μελίσα Κάσιας, υπαλλήλου πυρηνικού εργαστηρίου στις ΗΠΑ, σχεδόν 11 μήνες μετά την εξαφάνισή της, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του Νέου Μεξικού.

Η 54χρονη εργαζόταν ως διοικητική υπάλληλος στο Los Alamos National Laboratory, ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών με ιστορικούς δεσμούς με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Η Κάσιας είχε εξαφανιστεί στις 26 Ιουνίου 2025, όταν εγκατέλειψε το σπίτι της στο Ranchos de Taos του Νέου Μεξικού χωρίς να αφήσει ίχνη. Τα λείψανά της εντοπίστηκαν στην περιοχή McGaffey Ridge του Εθνικού Δρυμού Carson, περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε καταγραφεί για τελευταία φορά από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Οι ασυνήθιστες συνθήκες εξαφάνισης

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Νέου Μεξικού, δίπλα στη σορό βρέθηκε ένα πιστόλι, ενώ τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου της παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να προσδιοριστούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των ασυνήθιστων συνθηκών της εξαφάνισης. Πριν φύγει από το σπίτι της, η Κάσιας φέρεται να άφησε πίσω τα προσωπικά και επαγγελματικά της τηλέφωνα, αφού προηγουμένως είχαν διαγραφεί πλήρως όλα τα δεδομένα τους μέσω επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων. Παράλληλα, εγκατέλειψε και τα έγγραφα ταυτοποίησής της.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, ενώ προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκε το όπλο που βρέθηκε δίπλα της και εάν σχετίζεται με τις συνθήκες θανάτου της.

Το Θρίλερ με τους 11 νεκρούς ή αγνοούμενους επιστήμονες

Το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση είναι έντονο λόγω αναφορών για μια σειρά εξαφανίσεων επιστημόνων που συνδέονταν με αμερικανικές εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο συνταξιούχος εργαζόμενος του Los Alamos, Anthony Chavez, ο κυβερνητικός υπάλληλος Steven Garcia, καθώς και ο απόστρατος πτέραρχος William Neil McCasland, οι οποίοι επίσης εξαφανίστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του FBI είχε εκφράσει δημοσίως ανησυχίες ότι οι υποθέσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις που να τεκμηριώνουν σύνδεση μεταξύ τους.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, το FBI εξετάζει συνολικά τις εξαφανίσεις προσώπων που συνδέονται με κρίσιμες εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα για τα αίτια των περιστατικών ή για ενδεχόμενη μεταξύ τους συσχέτιση.

