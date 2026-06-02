Η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΠΣΕΚΑ, καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στηρίξει την υποψηφιότητα του πρέσβη Ανδρέα Κακούρη για τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σε δήλωση που υπογράφει ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, η οργάνωση αναφέρει ότι «χαιρετίζει την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να προτείνει τον πρέσβη Ανδρέα Κακούρη για την κρίσιμη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».

Η ΠΣΕΚΑ σημειώνει ότι η εκλογή αναμένεται να αποτελέσει αναμέτρηση μεταξύ Κύπρου και Μπαγκλαντές. Τονίζει επίσης ότι ο πρέσβης Κακούρης «διαθέτει τα προσόντα και την εμπειρία για να χειριστεί τα μεγάλα ζητήματα των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενη στις σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΠΣΕΚΑ καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει την κυπριακή υποψηφιότητα. «Δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Αμερικής, καλούμε την κυβέρνησή μας να στηρίξει την υποψηφιότητα του πρέσβη Ανδρέα Κακούρη», αναφέρει η δήλωση.

