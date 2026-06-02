Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, κατοχή ναρκωτικών, κατοχή επιθετικών οργάνων, και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 345 οχήματα και ελέγχθηκαν 146 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκειατροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 170 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και επτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, oι 71 αφορούσαν καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Επίσης, έγιναν 69 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, κατά τους οποίους καταγγέλθηκαν τρεις οδηγοί οχημάτων, ενώ προέκυψε και μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από θετικό προκαταρκτικό νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.