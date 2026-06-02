Στις 13:55 αναχωρεί η πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν και θα μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αποστολή, στο πρώτο ταξίδι Προέδρου της Κύπρου στη μεγαλύτερη χώρα του Καυκάσου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα γίνει επίσημα δεκτός απόψε στις 21:15, τοπική ώρα. Το πρόγραμμα των επαφών την Τετάρτη περιλαμβάνει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Έρευνας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Θα υπογραφεί επίσης Μνημόνιο Συναντίληψης ανάμεσα στα Εμπορικά Επιμελητήρια Κύπρου-Καζακστάν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα εγκαινιάσει και τα γραφεία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα.

Στην αποστολή συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, και ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

