Σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτεροι εταιρικοί όμιλοι του πλανήτη ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα που άλλοτε επιβεβαιώνουν τη δυναμική τους και άλλοτε αναδεικνύουν τις πιέσεις ενός αβέβαιου διεθνούς περιβάλλοντος, ένα νέο μέτρο ισχύος φαίνεται να κερδίζει έδαφος, όχι μόνο πόσα έσοδα ή κέρδη παράγει μια εταιρεία, αλλά πόσα από αυτά αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενό της.

Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση, οι αναδιαρθρώσεις και η ανάγκη περιορισμού του κόστους επαναπροσδιορίζουν την έννοια της παραγωγικότητας. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργούν υψηλή αξία με μικρότερο ανθρώπινο δυναμικό εμφανίζονται πλέον πιο ελκυστικές για τις αγορές, καθώς αποδεικνύουν ότι η κερδοφορία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος, αλλά και από την αποτελεσματικότητα της λειτουργικής τους δομής.

Σε αυτό το περιβάλλον, η νέα ανάλυση της BestBrokers φωτίζει τις 200 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες διεθνώς με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς, εξετάζοντας τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη που παράγουν ανά εργαζόμενο για το οικονομικό έτος 2025. Τα στοιχεία, τα οποία αντλήθηκαν από τις επίσημες ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών και από δεδομένα κεφαλαιοποίησης της Companies Market Cap, δείχνουν έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε ομίλους που αξιοποιούν την τεχνολογία, την εξειδίκευση και τη λειτουργική λιτότητα για να πετύχουν εντυπωσιακές αποδόσεις και σε επιχειρήσεις που, παρά την τεράστια κλίμακά τους, εμφανίζουν χαμηλότερη αποδοτικότητα ανά εργαζόμενο.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Welltower, ένα καταπίστευμα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με έμφαση στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο παράγει 15,22 εκατ. δολάρια έσοδα ανά εργαζόμενο. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι η εταιρεία απασχολεί μόλις 712 άτομα, το μικρότερο ανθρώπινο δυναμικό μεταξύ των εταιρειών που εξετάστηκαν. Ακολουθεί η McKesson, ο μεγαλύτερος διανομέας φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 7,98 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η AppLovin, η οποία συνδυάζει υψηλά έσοδα με την κορυφαία επίδοση στα καθαρά κέρδη ανά εργαζόμενο.

Η εικόνα συμπληρώνεται από ενεργειακούς κολοσσούς όπως η ConocoPhillips, η Saudi Aramco, η Exxon Mobil και η Chevron, καθώς και από τεχνολογικούς πρωταγωνιστές όπως η NVIDIA. Η κατάταξη δείχνει ότι οι πιο αποδοτικές εταιρείες δεν προέρχονται από έναν μόνο κλάδο, αλλά από διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν κοινό παρονομαστή την ικανότητα να μετατρέπουν κεφάλαιο, τεχνολογία και εξειδίκευση σε υπερμεγέθεις αποδόσεις. Σε έναν κόσμο όπου η εταιρική επιτυχία μετριέται ολοένα και περισσότερο με όρους παραγωγικότητας, οι αριθμοί της BestBrokers υπογραμμίζουν ότι το μέλλον ανήκει σε όσους μπορούν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα.

Ακολουθούν οι εταιρείες με τα υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο:

Welltower (Υγειονομική περίθαλψη, Ηνωμένες Πολιτείες) – 15,22 εκατ. δολάρια McKesson (Φαρμακευτικά προϊόντα, Ηνωμένες Πολιτείες) – 7,98 εκατ. δολάρια AppLovin (Τεχνολογία, Ηνωμένες Πολιτείες) – 6,10 εκατ. δολάρια ConocoPhillips (Ενέργεια, Ηνωμένες Πολιτείες) – 5,95 εκατ. δολάρια Saudi Aramco (Ενέργεια, Σαουδική Αραβία) – 5,86 εκατ. δολάρια Exxon Mobil (Ενέργεια, Ηνωμένες Πολιτείες) – 5,73 εκατ. δολάρια NVIDIA (Τεχνολογία, Ηνωμένες Πολιτείες) – 5,17 εκατ. δολάρια Chevron (Ενέργεια, Ηνωμένες Πολιτείες) – 4,39 εκατ. δολάρια Equinor (Ενέργεια, Νορβηγία) – 4,33 εκατ. δολάρια Altria Group (Καπνικά προϊόντα, Ηνωμένες Πολιτείες) – 3,95 εκατ. δολάρια

Ακολουθούν ορισμένα βασικά συμπεράσματα από την έκθεση

• Το καταπίστευμα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που επενδύει σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, Welltower, είναι η εταιρεία με τα υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο παγκοσμίως, παράγοντας 15,22 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο σε εργατικό δυναμικό μόλις 712 ατόμων, το μικρότερο μεταξύ των 200 εταιρειών που αναλύθηκαν.

Η εταιρεία κατατάσσεται επίσης τρίτη στα κέρδη ανά εργαζόμενο, με 1,32 εκατ. δολάρια, πίσω μόνο από την εταιρεία τεχνολογίας διαφήμισης AppLovin και την ηγέτιδα εταιρεία ημιαγωγών NVIDIA. Από την 1η Απριλίου, η κεφαλαιοποίησή της ανερχόταν σε 137,95 δισ. δολάρια, αυξημένη από 92,91 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση περίπου 48,5%, γεγονός που καταδεικνύει ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών παράλληλα με την εντυπωσιακή αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

• Η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, McKesson, κατατάσσεται δεύτερη, καταγράφοντας 7,98 εκατ. δολάρια σε έσοδα ανά εργαζόμενο σε εργατικό δυναμικό περίπου 45.000 ατόμων και συνολικά έσοδα 359,05 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2025. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει επίσης εξορθολογίσει τις δραστηριότητές της, με χιλιάδες θέσεις εργασίας να επηρεάζονται μεταξύ 2024 και 2025, παράλληλα με συνεχιζόμενες προσπάθειες αναδιάρθρωσης που εκτείνονται έως το 2026, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στη θυγατρική της CoverMyMeds, με στόχο την ανακατανομή πόρων προς τεχνολογικούς και εξειδικευμένους τομείς υψηλότερης ανάπτυξης, ανεβάζοντας τις απολύσεις της το 2026 σε 1.500, μεταξύ των 10 υψηλότερων για το έτος μέχρι στιγμής. Παρά την εξαιρετική αποδοτικότητα εσόδων, τα καθαρά κέρδη της McKesson ανά εργαζόμενο ανέρχονται σε 77.356 δολάρια, τοποθετώντας την σημαντικά χαμηλότερα στην κατάταξη, στην 127η θέση.

• Η τεχνολογική εταιρεία AppLovin κατατάσσεται τρίτη στα έσοδα ανά εργαζόμενο μεταξύ των 200 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών βάσει κεφαλαιοποίησης αγοράς, αποδίδοντας 6,10 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο σε εργατικό δυναμικό μόλις 898 ατόμων. Η εταιρεία ηγείται επίσης της κατάταξης στα καθαρά κέρδη ανά εργαζόμενο, με το αξιοσημείωτο ποσό των 3,71 εκατ. δολαρίων. Το οικονομικό έτος 2025, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 3,33 δισ. δολαρίων, υπερδιπλάσια από τα 1,58 δισ. δολάρια του 2024, ετήσια αύξηση περίπου 111%. Κατά την ίδια περίοδο, τα έσοδα αυξήθηκαν από 4,71 δισ. δολάρια σε 5,48 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 16,4%, αναδεικνύοντας τόσο την ταχεία ανάπτυξη όσο και τη διευρυνόμενη κερδοφορία.

• Οι ενεργειακοί κολοσσοί ConocoPhillips και Saudi Aramco συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, παράγοντας 5,95 εκατ. δολάρια και 5,86 εκατ. δολάρια σε έσοδα ανά εργαζόμενο, αντίστοιχα, ένα σχεδόν ταυτόσημο επίπεδο αποδοτικότητας παρά την έντονη αντίθεση στο μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού, με περίπου 9.900 εργαζόμενους στην ConocoPhillips έναντι περίπου 76.000 στην Aramco. Η Saudi Aramco κατατάσσεται επίσης τέταρτη στα καθαρά κέρδη ανά εργαζόμενο, με 1,23 εκατ. δολάρια, ενισχύοντας περαιτέρω την εξαιρετική ικανότητα της εταιρείας να μετατρέπει την τεράστια κλίμακά της σε διατηρήσιμη κερδοφορία και αναδεικνύοντας τη διαρκή αποδοτικότητα του ολοκληρωμένου ενεργειακού της μοντέλου.

• Συλλογικά, οι 20 παγκόσμιες εταιρείες με τα υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο στην ανάλυσή μας παρήγαγαν περίπου 2,88 τρισ. δολάρια σε έσοδα. Με συνδυασμένο εργατικό δυναμικό άνω των 729.700 ατόμων, αυτό μεταφράζεται σε μέσο όρο 4,58 εκατ. δολάρια ανά εργαζόμενο. Η κατάταξη κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% της πρώτης 20άδας, αντανάκλαση της δυσανάλογα μεγάλης παρουσίας της χώρας μεταξύ των πολυτιμότερων εταιρειών του κόσμου. Οι υπόλοιπες εταιρείες είναι περισσότερο γεωγραφικά διασπαρμένες, συμπεριλαμβανομένων δύο από την Κίνα και από μία από τη Σαουδική Αραβία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Στο συμπέρασμά του, ο Alan Goldberg, επικεφαλής αναλυτής δεδομένων στην BestBrokers σημειώνει πως : «Η αποδοτικότητα αναδεικνύεται ταχύτατα ως το καθοριστικό μέτρο της εταιρικής ισχύος, πολύ πέρα από το απλό μέγεθος ή την κλίμακα των εσόδων. Οι εταιρείες που μπορούν να παράγουν υπερμεγέθεις αποδόσεις με λιτές ομάδες είναι πιθανό να προσελκύσουν αυξανόμενο μερίδιο της προσοχής των επενδυτών, ιδιαίτερα καθώς η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τις δομές του ανθρώπινου δυναμικού. Κοιτάζοντας μπροστά, το χάσμα αυτό αναμένεται μόνο να διευρυνθεί, με τις πιο αποδοτικές εταιρείες να καθορίζουν τον ρυθμό για το πώς χτίζονται και αποτιμώνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις».