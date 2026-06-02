Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία παύσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η στρατιωτική δράση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο δημιουργεί νέες προκλήσεις στις αμερικανικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό των αμοιβαίων επιθέσεων, αποδίδοντας την εξέλιξη σε διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη διακόπτει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Ισραήλ προειδοποιούσε για πιθανό πλήγμα σε προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Παρά τις πληροφορίες αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται κανονικά.

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια υπό διαπραγμάτευση συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «την επόμενη εβδομάδα».

Σύμφωνα με το ABC News, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος φέρεται να ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο ότι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα προβλέπει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, ενδέχεται να υπογραφεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο ίδιος, κατά το ίδιο δημοσίευμα, πρόσθεσε ότι «πρέπει να διευθετήσει ορισμένα ακόμη ζητήματα», γι’ αυτό και δεν έχει δώσει ακόμη την τελική έγκριση.

Από την πλευρά του Ιράν δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια επιβεβαίωση ότι επίκειται άμεσα συμφωνία, ενώ σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν ανακοινωθεί από τον Τραμπ αντίστοιχα φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα που δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη.

Διαπραγματεύσεις εν μέσω συγκρούσεων

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνομιλίες για μια συμφωνία-πλαίσιο που περιλαμβάνει την παράταση της εκεχειρίας η οποία εφαρμόζεται από τις 8 Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά, παρά την ανακωχή, έχουν καταγραφεί επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, και έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ιδιαίτερα λόγω του de facto κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμη θαλάσσια οδό για το διεθνές εμπόριο ενέργειας.

Δηλώσεις Τραμπ για Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, η οποία στηρίζεται από το Ιράν, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αποκλιμάκωση θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν τις επιθέσεις. Όπως υποστήριξε, η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τα πυρά προς το Ισραήλ και τις στρατιωτικές του δυνάμεις, ενώ το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον μελών της οργάνωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «θα φανεί πόσο θα διαρκέσει αυτό», εκφράζοντας την ελπίδα να παραμείνει σε ισχύ «για πάντα», με έμφαση στη λέξη.

Παρέμβαση Τραμπ για αποκλιμάκωση στον Λίβανο

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι παρενέβη προσωπικά ώστε να αποτραπεί μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Βηρυτό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας να μην προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξαν επαφές και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έντονη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ–Νετανιάχου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δημόσιες τοποθετήσεις προς Νετανιάχου

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και ότι ισραηλινές δυνάμεις που κινούνταν προς τη Βηρυτό αποσύρθηκαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τον ευχαρίστησε δημόσια, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη.

Νωρίτερα είχε περιγράψει τη συνομιλία του με τον Νετανιάχου ως «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη δυνάμεων στη Βηρυτό και ότι μονάδες που είχαν κινηθεί προς την περιοχή έλαβαν εντολή επιστροφής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζονται και προχωρούν με γρήγορο ρυθμό.

Η στάση της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χεζμπολάχ εμφανίζεται θετική σε μια ευρύτερη εκεχειρία στον Λίβανο.

Εκπρόσωπός της φέρεται να δήλωσε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να αποτελέσει πρώτο βήμα για αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη χώρα.

Παράλληλα, αναμένεται να αξιολογήσει το επόμενο διάστημα την εφαρμογή οποιασδήποτε παύσης των συγκρούσεων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι έχει μεταφερθεί μέσω διαύλων επικοινωνίας η πρόθεση της οργάνωσης να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί σε Βηρυτό και γύρω περιοχές.

Έντονη συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου

Σύμφωνα με το Axios, υπήρξε ιδιαίτερα έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, με τον Τραμπ να εκφράζει δυσαρέσκεια για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις τους στις διπλωματικές προσπάθειες.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ θα συνεχιστούν όσο η Χεζμπολάχ εξαπολύει επιθέσεις.

Παράλληλα δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι στοχευμένες επιχειρήσεις στη Βηρυτό εφόσον δεν υπάρξει παύση των επιθέσεων, ενώ οι δράσεις στον νότιο Λίβανο θα προχωρήσουν σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό.

Παρά τις αναφορές για πιθανή αποκλιμάκωση, η συνολική εικόνα παραμένει αβέβαιη, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το περιεχόμενο και την προοπτική οποιασδήποτε συμφωνίας.

