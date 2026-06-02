Σε ετοιμότητα για την παροχή στήριξης κατά τη θερινή αντιπυρική περίοδο βρίσκονται τα ελικόπτερα Chinook των Βρετανικών Βάσεων, μετά και τη συμμετοχή τους στην άσκηση «Ήφαιστος», η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των Βρετανικών Βάσεων, το πλήρωμα των ελικοπτέρων πυρόσβεσης εξήρε την πρόσφατη άσκηση, τονίζοντας ότι είναι πλέον έτοιμο να προσφέρει ουσιαστική στήριξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το πλήρωμα των Chinook, από την 1310 Πτέρυγα της RAF Ακρωτηρίου, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του την 1η Μαΐου και είχε την ευκαιρία, κατά την άσκηση της περασμένης εβδομάδας, να εφαρμόσει στην πράξη όσα είχε διδαχθεί, σε συνεργασία με δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Διοικητής της 1310 Πτέρυγας, Σμηναγός Joel Babbage, υπογράμμισε τη σημασία της κοινής εκπαίδευσης, αναφέροντας ότι η άσκηση αποδείχθηκε «εξαιρετικά πολύτιμη εκπαιδευτική δραστηριότητα», ιδιαίτερα ως προς την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τα μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε, η άσκηση παρείχε ρεαλιστικό περιβάλλον για την ενοποίηση διαδικασιών, επικοινωνιών και τακτικού συντονισμού με τις συνεργαζόμενες δυνάμεις.

Ο Σμηναγός Babbage σημείωσε ακόμη ότι η συνεργασία με τις μονάδες της Κυπριακής Δημοκρατίας ενίσχυσε την κατανόηση των δυνατοτήτων και των επιχειρησιακών τους μεθόδων, επιτρέποντας αποτελεσματικότερο κοινό σχεδιασμό και εκτέλεση επιχειρήσεων.

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, οι Βρετανικές Βάσεις θα διατηρούν ένα Chinook σε διαρκή ετοιμότητα για άμεση απογείωση. Σύμφωνα με τον Σμηναγό Babbage, το ελικόπτερο αποτελεί ιδανικό μέσο για αποστολές εναέριας πυρόσβεσης.

«Το Chinook είναι ιδανικά κατάλληλο για εναέρια πυρόσβεση, καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον ικανά ελικόπτερα βαρέως τύπου στον κόσμο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι επιδόσεις ισχύος του επιτρέπουν την αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση σε απαιτητικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες και δύσκολο έδαφος, με παράλληλη μεταφορά σημαντικών φορτίων.

Αναφερόμενος στα πληρώματα, ο Σμηναγός Babbage σημείωσε ότι είναι άρτια εκπαιδευμένα και διαθέτουν εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία, αξιοποιώντας δεξιότητες όπως η πτήση ακριβείας, η διαχείριση φορτίου και η επιχειρησιακή επίγνωση.

«Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων καθιστά το Chinook μια αξιόπιστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική πλατφόρμα για την παροχή εναέριας πυρόσβεσης», ανέφερε.