Σκουριασμένο στρατιωτικό τυφέκιο τύπου G3 εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής σε ρηχά νερά, σε θαλάσσια περιοχή της Ξυλοφάγου, θέτοντας σε κινητοποίηση την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση των Βρετανικών Βάσεων, η πληροφορία δόθηκε από πολίτες σήμερα, γύρω στις 5:30 μ.μ. Μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και διεξάγουν εξετάσεις.

Η ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων:

Σήμερα, 31 Μαΐου 2026, στις 5:30μ.μ η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έλαβε πληροφορία από πολίτες ότι εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερα σκουριασμένο τυφέκιο τύπου G3 σε ρηχά νερά, σε θαλάσσια περιοχή του Ξυλοφάγου.

Μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και διεξάγουν εξετάσεις. Η Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς, με σκοπό τη διερεύνηση της προέλευσης του όπλου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό βρέθηκε στην περιοχή.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία προς δημοσιοποίηση στο παρόν στάδιο.