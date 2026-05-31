Ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε μια βαθιά εξομολόγηση για τη διαδρομή του μετά το ατύχημα στο Survivor που είχε σαν αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του. Εμφανώς χαμογελαστός, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης δημοσίευσε φωτογραφίες από το Μαϊάμι σημειώνοντας πως «η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει».

Ο Σταύρος αναφέρει στο Instagram πως σηκώθηκε «όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου», τονίζοντας πως σήμερα δεν είναι «ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα».

«Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε», τονίζει.

«Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις. Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε ο Σταύρος Φλώρος από το νοσοκομείο:

protothema.gr