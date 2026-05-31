Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς» - Ποιους αθλητές θαυμάζει

Σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στην ιταλική Gazzetta dello Sport για τη ζωή του εντός και εκτός παρκέ, ανατρέχοντας στην πορεία από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στην Αθήνα μέχρι την καθιέρωσή του ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA. Ο 31χρονος άσος των Μιλγουόκι Μπακς αναφέρθηκε στην οικογένειά του, στα τέσσερα παιδιά του, στην ταινία της Disney που βασίστηκε στη ζωή του, αλλά και στην απογοήτευση που του άφησε η φετινή σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα εξαιτίας τραυματισμών και του αποκλεισμού της ομάδας του από τα playoffs.

«Κάθε δυσκολία κρύβει και μια ευκαιρία»

Η φετινή αγωνιστική περίοδος ήταν από τις πιο απαιτητικές της καριέρας του. Οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ οι Μπακς έμειναν εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια. Παρά τη δεδομένη απογοήτευση, ο Αντετοκούνμπο προσπαθεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

«Είμαι καλά και υγιής. Πιστεύω ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μια ευλογία. Προφανώς δεν ήθελα να τελειώσει έτσι η σεζόν, χωρίς playoffs και με τόσους τραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Από την άλλη πλευρά, όμως, είχα την ευκαιρία να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου».

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι επαγγελματίες αθλητές αναγκάζονται πολλές φορές να θυσιάσουν στιγμές που δεν επιστρέφουν ποτέ.

«Χάνουμε γενέθλια, σχολικές γιορτές, σημαντικές οικογενειακές στιγμές. Είναι το τίμημα του επαγγελματικού αθλητισμού».

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια θα έχει ένα καλοκαίρι χωρίς υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα, κάτι που θεωρεί σημαντικό για τη συνέχεια της καριέρας του.

«Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχω πραγματικά ελεύθερο καλοκαίρι. Θέλω να δουλέψω στο σώμα μου, στην υγεία μου και να βελτιώσω συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού μου. Ξέρω ότι δείχνω νεότερος, αλλά μπαίνω ήδη στον 14ο χρόνο μου στο NBA. Αυτό σημαίνει πολλά χιλιόμετρα στα πόδια και πρέπει να είμαι έξυπνος στον τρόπο που προετοιμάζομαι».

«Θέλω να αποδείξω ότι παραμένω ένας από τους καλύτερους»

Ο Έλληνας διεθνής ξεκαθαρίζει ότι η δίψα του για διάκριση παραμένει αμείωτη, παρά τα όσα έχει ήδη πετύχει.

«Θέλω να αποδείξω ότι εξακολουθώ να είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Δουλεύω πολύ στο σουτ μου, στα τελειώματα κοντά στο καλάθι και στο παιχνίδι με πλάτη. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να παρατείνουν την καριέρα ενός αθλητή και να τον βοηθήσουν να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο για πολλά χρόνια ακόμη».

Η ταινία της Disney και οι πραγματικοί ήρωες της ζωής του

Η ιστορία της οικογένειας Αντετοκούνμπο συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσε τη βάση για την κινηματογραφική ταινία «Rise» της Disney. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει, τα παιδιά του δεν έχουν δει ακόμη την ταινία.

«Όταν βγήκε η ταινία ήταν πολύ μικρά και μετά απλώς δεν προέκυψε η ευκαιρία. Τώρα όμως πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλα για να καταλάβουν το μήνυμα που μεταφέρει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τη δουν».

Μιλώντας για την ιστορία που αφηγείται η ταινία, ο Αντετοκούνμπο επιμένει ότι οι πρωταγωνιστές δεν είναι ο ίδιος και τα αδέλφια του. «Το πραγματικό μήνυμα είναι η θυσία των γονιών μου. Άφησαν πίσω τους την οικογένειά τους, τους φίλους τους, το ασφαλές περιβάλλον που είχαν στη Νιγηρία για να έρθουν στην Ελλάδα και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Όλα όσα έχω πετύχει ξεκίνησαν από τη δική τους απόφαση και τις δικές τους θυσίες. Οι πραγματικοί ήρωες της ιστορίας είναι εκείνοι».



«Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς»

Συγκινημένος μίλησε και για τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από εννέα χρόνια. «Ξέρω πόσο πονά αυτή η απώλεια. Ο πατέρας μου ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε ενωμένη την οικογένεια. Ήταν ο προστάτης μας, ο άνθρωπος που έβλεπε μπροστά. Δούλευε ασταμάτητα για να βάλει φαγητό στο τραπέζι».

Ο Γιάννης αποκάλυψε ότι υπήρξαν περίοδοι ακραίων στερήσεων. «Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγε ο ίδιος για να φάμε εμείς. Αυτός μας δίδαξε τι σημαίνει οικογένεια, ενότητα και αλληλεγγύη. Ελπίζω να μπορέσω να γίνω για τα παιδιά μου ένας πατέρας εξίσου καλός με εκείνον».



Ο «Greek Freak» και ο οικογενειάρχης

Ο Αντετοκούνμπο παραδέχεται ότι ο άνθρωπος που βλέπει το κοινό στα γήπεδα διαφέρει πολύ από τον άνθρωπο που βρίσκεται στο σπίτι. «Η γυναίκα μου λέει συχνά ότι έχω δύο προσωπικότητες. Όταν με βλέπει να αγωνίζομαι, κάποιες φορές δυσκολεύεται να πιστέψει ότι βλέπει τον ίδιο άνθρωπο».

Στο γήπεδο είναι ο Greek Freak, ο MVP, ο ηγέτης των Μπακς και ένας από τους πιο επιβλητικούς αθλητές στον κόσμο. Στο σπίτι, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Αλλάζω πάνες, ετοιμάζω φαγητό, βάζω τα παιδιά για ύπνο και περνάω χρόνο με τη γυναίκα μου. Είμαι ήρεμος και χαλαρός. Μου αρέσει να περπατάω μόνος μου στον δρόμο και να ζω φυσιολογικά. Ο κόσμος πολλές φορές μου λέει να σταματήσω να το κάνω, αλλά δεν με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι με πλησιάζουν για να με χαιρετήσουν».

Η αυθεντικότητα και η σχέση με τον κόσμο

Ο Έλληνας σούπερ σταρ θεωρεί ότι ο λόγος που ο κόσμος συνεχίζει να τον αγαπά δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τις αθλητικές του επιτυχίες.

Όπως λέει, αυτή η στάση τον βοηθά να παραμένει αυθεντικός.

Παράλληλα, εξηγεί ότι οι μεγαλύτερες επιρροές στη ζωή του ήταν οι γονείς του, ενώ ως αθλητικά πρότυπα ξεχωρίζει τον

Μάικλ Τζόρνταν

, τον

Κέβιν Ντουράντ

και τον

Τιερί Ανρί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον

Ροναλντίνιο.

«Δεν θέλω άλλα κομπλιμέντα, θέλω άλλο ένα δαχτυλίδι»

Παρά τις ατομικές διακρίσεις, τα βραβεία MVP και το πρωτάθλημα του 2021, ο Γιάννης ξεκαθαρίζει ότι δεν αισθάνεται χορτάτος από επιτυχίες.

Και όταν η συζήτηση φτάνει στο μέλλον, η απάντησή του είναι αποκαλυπτική για τη φιλοδοξία που εξακολουθεί να τον διακατέχει.

«Στον αθλητισμό πολλές φορές περιμένουν από εμάς να λειτουργούμε σαν ρομπότ. Αν δείξεις συναίσθημα, κάποιοι το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Εγώ προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Αν θέλω να γελάσω, θα γελάσω. Αν θέλω να φωνάξω, θα φωνάξω. Αν είμαι νευρικός, θα το δείξω».«Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα. Βλέπουν ότι δεν προσποιούμαι κάτι που δεν είμαι. Ίσως γι’ αυτό νιώθουν κοντά μου».«Παρακολούθησα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ του στο Netflix. Αυτό που θαύμαζα πάντα ήταν ότι έπαιζε με χαρά. Χαμογελούσε συνεχώς και κανείς δεν μπορούσε να του πάρει αυτό το χαμόγελο».«Έχω πει στη γυναίκα μου ότι έχω κουραστεί από τα κομπλιμέντα. Δεν θέλω άλλα κομπλιμέντα. Θέλω να ξαναβρώ την πραγματική “πείνα”. Θέλω να κατακτήσω άλλο ένα πρωτάθλημα».«Θα ήθελα να κερδίσω πέντε πρωταθλήματα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά αυτή είναι η νοοτροπία μου. Ακόμη και ένα να κατακτήσω, θα είμαι ευτυχισμένος. Αν είναι δύο, τότε θα είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο».