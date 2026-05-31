Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ότι έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ να επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

«Η εντολή μου τώρα είναι να εδραιώσουμε και να διευρύνουμε τον έλεγχό μας στις περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

«Η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα δραματικό στάδιο και μια δραματική μεταβολή στην πολιτική που ακολουθούμε. Έχουμε σπάσει το φράγμα του φόβου. Έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία και επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο».

Prime Minister Benjamin Netanyahu: "Last night, our heroic fighters captured the Beaufort castle. They proudly raised the flag of the State of Israel and the flag of the Golani Brigade there.



I remind you that 44 years ago, this place was a symbol of a heroic battle by our… pic.twitter.com/tyTr2QImaW — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 31, 2026

