Από σοβαρά, αιματηρά επεισόδια επισκιάστηκε η κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κώμα, αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καβγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Παρί, Parc des Princes.

Ο νεαρός, σε κατάσταση σοκ, είχε δύο πληγές στο μάτι και αιμορραγούσε άφθονα από το στόμα. Οι ύποπτοι τράπηκαν αμέσως σε φυγή, υπό τα έντρομα βλέμματα των κατοίκων της περιοχής.

780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υπό κράτηση.

Σχεδόν έξι χιλιάδες αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το τρόπαιο.

Οι αρχές είχαν αναπτύξει χιλιάδες αστυνομικούς στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, προκειμένου να αποτρέψουν φαινόμενα βίας μετά τον τελικό απέναντι στην Άρσεναλ.

Παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές διαταραχές που επηρέασαν και τις δημόσιες συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα.

Σε τηλεγράφημα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ είχε μάλιστα καλέσει τους νομάρχες και τους υπεύθυνους ασφαλείας να «μην ανεχθούν καμία βία και/ή καταστροφή», θέτοντας σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την «πρόληψη, τον περιορισμό και την καταστολή κάθε υπερβολικής συμπεριφοράς».

Τα εμβληματικά Ηλύσια Πεδία του Παρισιού κατακλύστηκαν από οπαδούς λίγο μετά τη νίκη της γαλλικής ομάδας στη διαδικασία των πέναλτι.

Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τουλάχιστον ενός καταστήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, 416 άτομα είχαν συλληφθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, εκ των οποίων 280 στο Παρίσι. Τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει και πριν τον αγώνα, μεταξύ αστυνομικών και οπαδών που συγκεντρώθηκαν έξω από το Παρκ ντε Πρενς.

Ο Νουνιέζ ανέφερε ότι επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν και χαρακτήρισε τις ταραχές «απολύτως απαράδεκτες».

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λε Πεν έγραψε στο X: «Μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές». «Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη βία», είπε.

Η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ-de-Mars (σ.σ. Πεδίον του Άρεως) δίπλα στον Πύργο του Άιφελ και δεξίωση που διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν – αν και φανατικός οπαδός της Μαρσέιγ…

