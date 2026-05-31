Η Novartis ανακοίνωσε την Κυριακή (31/5/2026) ότι τα πρώιμα δεδομένα από το πειραματικό της φάρμακο με βάση το ακτίνιο έδειξαν σημάδια αντικαρκινικής δράσης κατά του καρκίνου του προστάτη, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε θεραπεία με το παλαιότερο φάρμακό της, το Pluvicto, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα δεδομένα από μια μελέτη σε 101 ασθενείς έδειξαν ότι το 52,5% όσων είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με Pluvicto είδαν τα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) να μειώνονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ όταν έλαβαν το φάρμακο με βάση το ακτίνιο. Τα αυξημένα επίπεδα PSA αποτελούν κοινό δείκτη για τον καρκίνο του προστάτη.

Τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν ακόμη υψηλότερα σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που δεν είχαν λάβει προηγουμένως Pluvicto. Περισσότερο από το 85% των ασθενών στη δοκιμή που δεν είχαν κάνει καμία προηγούμενη θεραπεία, καθώς και το 58,8% εκείνων που είχαν υποβληθεί πρώτα σε χημειοθεραπεία, είδαν τα επίπεδα PSA τους να μειώνονται στο μισό, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο.

Ο Chief Medical Officer της Novartis, Shreeram Aradhye, δήλωσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες δοκιμές για να αξιολογηθούν πλήρως και οι παρενέργειες (σ.σ. σοβαρή αναιμία, ξηροστομία), ειδικά εάν το φάρμακο χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενα στάδια της θεραπείας.

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία ενισχύει το στοίχημά της στις θεραπείες με ραδιοσύμπλοκα (radioligand therapies), οι οποίες διοχετεύουν την ακτινοβολία απευθείας στα καρκινικά κύτταρα, και προχωρά ήδη με δύο μελέτες τελικού σταδίου (Phase III) για το συγκεκριμένο πειραματικό φάρμακο.

