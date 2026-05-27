Συμβουλές προς τους νέους για να γίνουν πλούσιοι έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στο κανάλι theschoolofhardknockz στο Instagram.

Αφού απάντησε ότι ήταν 20 ετών όταν έγινε εκατομμυριούχος, ο Greek Freak αποκάλυψε ότι τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μια χρονιά ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια.

Όταν ο εντυπωσιασμένος συνομιλητής του τον ρώτησε «ήσουν ποτέ μπατίρης;», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε «ναι όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο , ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν».

Κληθείς να δώσει συμβουλή για τους νέους, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ είπε: «διασφάλισε ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου.

Αφού, δε, ο Αντετοκούνμπο παρατήρησε ότι «το 60% των αθλητών έξι χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους, πτωχεύουν» εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί «επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις».

Εξομολογούμενος ότι «δεν έχω πετύχει ακόμα τους στόχους μου», αποκάλυψε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος και περιέγραψε πώς θα γίνει αυτό: «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

Ο Giannis ρωτήθηκε και τι λέει στον εαυτό του όταν βγαίνει στο γήπεδο: «Δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω είμαι ένας σκληρός καρ@@@ς».

Όταν στο τέλος της συνέντευξης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να δώσει μια συμβουλή στους νέους, θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με τον Κόμπι Μπράιαντ: «Του είπα “δώσε μου μια πρόκληση” και μου απάντησε “Γιάννη σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε εγώ κουβαλούσα ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Και την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά κέρδισα ξανά τον ίδιο τίτλο. Μίλα για τα πράγματα και όταν το μυαλό σου τα ακούσει κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου»