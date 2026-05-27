Μετά από έναν χρόνο και τέσσερις ημέρες, η μητρόπολη Πάφου απέκτησε ποιμενάρχη, ύστερα από την πανηγυρική εκλογή χθες του πρωτοσύγκελου της μητρόπολης Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη στον θρόνο της.

Πάντως, ο εν αργία μητροπολίτης κ. Τυχικός, δεν θεωρεί πως η έκπτωση και η αργία του ισχύουν και στο πλαίσιο της αμφισβήτησης των σχετικών αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου, είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στην Κύπρο και εν συνεχεία να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου έχει προσφύγει τόσο κατά της απόφασης έκπτωσής του όσον και κατά της απόφασης να τεθεί σε αργία.

Η Ιερά Σύνοδος, από πλευράς της, γύρισε σελίδα και προετοιμάζεται να χειροτονήσει τον Γρηγόριο σε επίσκοπο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην ενθρόνισή του.

Η εκλογή του κ. Γρηγόριου έγινε χθες από την Ιερά Σύνοδο από τον πρώτο γύρο, όπως είχε γράψει από πριν ο «Φ». Σε δήλωσή του, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Γέωργιος Χριστοδούλου, αμέσως μετά την εκλογή του κ. Γρηγορίου, ανέφερε ότι ο νέος μητροπολίτης Πάφου εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο με μυστική ψηφοφορία και ότι έλαβε έντεκα θετικές ψήφους έναντι μίας του Σωφρόνιου Στασίνου και τεσσάρων λευκών.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε, επίσης, πως το μήνυμα της εκλογής του νέου μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 6:00μ.μ., στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Θα ακολουθήσει ο εσπερινός. Η χειροτονία θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και συγκεκριμένα στις 6:00μ.μ., θα γίνει η ενθρόνιση του νέου μητροπολίτη Πάφου στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Όπως εξήγησε ο αρχιγραμματέας, αρχικά η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε τον κατάλογο των υποψηφίων προς εκλογή νέου μητροπολίτη Πάφου, στον οποίο περιλαμβάνονταν οι ακόλουθοι: Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου, αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους και ιερομόναχος Σωφρόνιος Στασίνος.

Όπως είχε γράψει ο «Φ», το ποιος θα εκλεγόταν μητροπολίτης Πάφου θα κρινόταν πριν καν αρχίσει η ψηφοφορία, υπό την έννοια ότι εδώ και δεκαετίες σχηματίζονται συμμαχίες οι οποίες κρίνουν και το αποτέλεσμα, αναλόγως και των εκάστοτε συσχετισμών.

Οι διεργασίες αυτές είχαν προκαλέσει και δυστοκία στην υποβολή υποψηφιοτήτων οι οποίες υπεβλήθησαν προχθές Δευτέρα, τη στιγμή κατά την οποίαν οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή. Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους ήταν και ο επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος καθώς και επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, αλλά στο τέλος δεν υπέβαλαν υποψηφιότητα.

Ενδιαφέρον φέρεται να είχε υποδείξει για τον θρόνο (χωρίς, ωστόσο, να υποβάλει υποψηφιότητα) ο επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, αν και ο ίδιος δεν είχε δηλώσει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, κάποιοι υποδεικνύουν, πως αν ενδιαφερόταν κάποιος από την ομάδα του μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, αυτός θα ήταν ο επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, ο οποίος ωστόσο, είχε ξεκαθαρίσει με δήλωσή του στον «Φ» πως δεν ενδιαφερόταν.

Ένα από τα ερωτήματα που γεννήθηκαν ύστερα από την εκλογική διαδικασία ήταν «ποιος ψήφισε τον ιερομόναχο Σωφρόνιο, αντί του Γρηγορίου και ποιοι τήρησαν αποχή». Ως προς την αποχή, πολλοί δακτυλοδείχνουν την ομάδα Αθανασίου (ο ίδιος ο μητροπολίτης Λεμεσού, ο επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, ο επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος και ο επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος). Η εκδοχή αυτή είναι πολύ πιθανή και υπό την έννοια ότι η επιθυμία του μητροπολίτη Λεμεσού δεν αμφισβητείται από τους δικούς του ανθρώπους.

Από εκεί και πέρα, ως προς το ποιος ψήφισε Σωφρόνιο, τα σενάρια θυμίζουν ταινία μυστηρίου. Τον ψήφισε ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος ή ο επίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος; Οι δύο αυτοί ιεράρχες, μαζί με την (τετραμελή) ομάδα του μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, είχαν ψηφίσει κατά της απόφασης για έκπτωση του κ. Τυχικού. Τότε, προτού κηρυχθεί έκπτωτος ο κ. Τυχικός, ο Αρσινόης Παγκράτιος ήταν συνεργάτης και υφιστάμενος του στη χωρεπισκοπή η οποία υπάγεται στη μητρόπολη Πάφου.

Αργότερα, όταν ετέθη θέμα αργίας του κ. Τυχικού, εναντίον της πρότασης τάχθηκαν πέντε ιεράρχες. Δηλαδή, οι πιο πάνω πλην του χωρεπισκόπου Αρσινόης, ο οποίος «άλλαξε στρατόπεδο» και προσχώρησε στο «στρατόπεδο» του Αρχιεπισκόπου το οποίο με 11 ψήφους έθεσε σε αργία τον κ. Τυχικό.

Γιατί, όμως, ο Αρσινόης Παγκράτιος να ψηφίσει Σωφρόνιο, αν τελικά ψήφισε. Η απάντηση που μας εδόθη, είναι πως προέρχεται και αυτός από τη μονή Τροοδιτίσσης από την οποία προέρχεται και ο ιερομόναχος Σωφρόνιος.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, τα οποία, ωστόσο, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, δεδομένου ότι η ψηφοφορία ήταν μυστική, ίσως δεν γνωστοποιηθεί ποτέ αν τη μία ψήφο έδωσε στον ιερομόναχο Σωφρόνιο ο επίσκοπος Αρσινόης ή ο μητροπολίτης Μόρφου. Εκτός βεβαίως και αν το δηλώσει ο ίδιος που τον ψήφισε.