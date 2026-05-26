Μπορεί ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος να εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία με 11 ψήφους υπέρ, τέσσερις αποχές και μία ψήφο υπέρ του ανθυποψηφίου του και η Πάφος να έχει πλέον νέο Μητροπολίτη, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες του διαδικτύου μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε χαμός.

Από «άξιος» μέχρι «ανάξιος». Από το «έχουμε Μητροπολίτη δεν θέλουμε δεύτερο», μέχρι «το θέμα έκλεισε, έχει εκλεγεί νέος Μητροπολίτης».

Ανάμεσα στα μηνύματα που έχουν αναρτηθεί, είναι και τα ακόλουθα:

-Δεν ξέρω τί ήταν ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός και δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης ένας άξιος ταπεινός και φοβερά μορφωμένος ιεράρχης. Αν υπήρχαν ακόμα 2-3 τέτοιοι στην Εκκλησία της Κύπρου ο κόσμος θα ήταν πολύ διαφορετικός και η ορθοδοξία με λιγότερα προβλήματα. Αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να σε φέρει κοντά στην εκκλησία και όχι να απομακρύνει τον απλό κόσμο και προπαντός τους νέους από την εκκλησία. Έχω προσωπική εμπειρία. Ο Θεός να τον προσέχει από όλα τα κακά, και από τον φανατισμό. ΑΞΙΟΣ!!!.

-Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου φαίνεται ότι έχει τέτοια προσόντα και χριστιανική γνώση που μαζί με την ευλάβεια και τη ταπεινότητα του θα οδηγήσει το πλήρωμα της εκκλησίας σε απάνεμο λιμάνι και στη συμφιλίωση.

-ΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ τον ΑΓΙΟ ΠΑΦΟΥ ΤΥΧΙΚΟ, ο μοιχεπιβάτης το ξέρει καλά ότι δεν Έχει ΕΛΕΟΣ. Κύριε Δόξα Σοι! (Σημειώνεται, πως μοιχεπιβάτης καλείται αυτός που καταλαμβάνει παράνομα μια επισκοπική έδρα, χωρίς την κανονική εκλογή και χειροτονία).

-«Ανάξιος, μοιχεπιβάτη τής μητρόπολης Πάφου ο Θεός να σέ ελεήσει».

-Και το όνομα αυτού: Γρηγόριος υπάλληλος μοιχεπιβάτης! Η Πάφος ακολουθεί τον νόμιμο μητροπολίτη της τον Πάφου κ. Τυχικο!

-Ανάξιος!!! Μητροπολίτης ένας είναι και θα είναι ο ΤΥΧΙΚΟΣ

-Το μεγαλύτερο αμάρτημα ενός άγαμου κληρικού, το οποίο δεν εξομολογείται και δε συγχωρείται, είναι να αποδεχθεί την εκλογή του σε μητροπολιτικό θρόνο, ο οποίος δεν είναι εν χηρεία. Να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι ο από Βρεσθένης Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής κ. Δημήτριος Τρακατέλλης, εξελέγη το 1968 μητροπολίτης Αττικής, αλλά δεν απεδέχθη την εκλογή του, διότι ο κανονικός μητροπολίτης, ο πρώην Αθηνών κύριος Ιάκωβος Βαβανάτσος, είχε απομακρυνθεί βιαίως και αντικανονικά από το θρόνο του.

-Μητροπολίτη έχει η Πάφος , βγάλανε μόνοι τους και δεύτερο , χρειάζεται δύο μητροπολίτες η Πάφος;

-Ο Μητροπολίτης μας ειναι ο Τυχικός. Μοιχεπιβάτη δεν θέλουμε ούτε τον αναγνωρίζουμε.

-Έχει Μητροπολίτη η Πάφος και μάλιστα ΆΞΙΟ. Τυχικός κύριε ελέησον τον κόσμο σου αμήν.

-Η Εκκλησία έχει Σύνοδο και όργανα, δεν είναι στους λαϊκούς οι αποφάσεις. Λάθος η σωστό, δεν θα κρίνει κανένας και ο Θεός ξέρει τι γίνεται και όλοι οφείλουν να σέβονται. Η εκκλησία δεν είναι πολιτική παράταξη.

-ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!

-Ανάξιος… η Πάφος έχει μητροπολίτη τον κ. Τυχικό… κανένας δεν έπρεπε να δηλώσει υποψηφιότητα προς υποστήριξη του αδελφού σας Τυχικού. Ο Θεός να σας συγχωρέσει.

-Άξιος μητροπολίτης Πάφου είναι ο Τυχικός θα κάνουν τον κόσμο να απομακρυνθεί απο την εκκλησιά ντροπή τους, ΕΛΕΟΣ

-Βλέποντας τα σχόλια χιλιάδων ανθρώπων, πόσο πολύ αγαπούν τον Τυχικό, θεωρώ πως το σχίσμα στην εκκλησία της Κύπρου είναι προ των πυλών .

-Τουλάχιστον ας εξέλεγαν τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη, που έκανε χρόνια στην Πάφο και ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις..

-Έπρεπε να τελειώσει από καιρό αυτό το σίριαλ.

-Ο κανονικός μητροπολίτης είναι και θα είναι για μας τον λαό της Πάφου ο ΤΥΧΙΚΟΣ κανέναν άλλον δεν θα δεχτούμε. ΤΕΛΟΣ

-Είναι κάτι που δεν αφορά το λαό.

-Τζείνοι παπάες, τζείνοι τατάες…

-Ανάξιος

-Πανάξιος!

-Εν μας κόφτει

-Άξιος! Ο Θεός να τον φωτίζει στο έργο που αναλαμβάνει!

-ΑΞΙΟΣ

-Ο Τυχικός έπεσε σε φατρία και αυτό φαίνεται από τα σχόλια…

-Εν του χεριού τους ο νέος φαίνεται για αυτό. Κοιτάξετε και σε άλλες μητροπόλεις μήπως θέλουν αντικατάσταση

-Για τους ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΟΥΣ : Έχει ξύδι!

-Είχε πολύ καλούς συμβούλους ο Τυχικός!