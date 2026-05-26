Νέα πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στην Ισπανία γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φερόμενη εμπλοκή σε κύκλωμα δωροδοκιών, εικονικών συμβάσεων και ξεπλύματος χρήματος με διασυνδέσεις στη Βενεζουέλα και την Κίνα.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια, συνολικής εκτιμώμενης αξίας από δύο έως τρία εκατομμύρια ευρώ. Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης ρουμπίνια, σμαράγδια και ζαφείρια, σκουλαρίκια, μενταγιόν, βραχιόλια με διαμάντια, καθώς και συλλεκτικά ρολόγια των οίκων Omega και Longines.

Η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού υποστήριξε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTVE, ότι το χρηματοκιβώτιο «ανήκει στην οικογένεια Θαπατέρο» και ότι ορισμένα από τα κοσμήματα ήταν «κληρονομιές ή δώρα από ταξίδια».

Ο πρώην πρωθυπουργός, που ηγήθηκε της ισπανικής κυβέρνησης από το 2004 έως το 2011, ερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης «Plus Ultra», η οποία αφορά τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra Líneas Aéreas με κρατικά κεφάλαια και τις φερόμενες διασυνδέσεις της με τη Βενεζουέλα.

Η Μονάδα Οικονομικού και Φορολογικού Εγκλήματος παρέδωσε στον ανακριτή Χοσέ Λουίς Καλάμα δικογραφία άνω των 4.000 σελίδων, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές, πληρωμές και εταιρικές διασυνδέσεις. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο Θαπατέρο βρισκόταν στην κορυφή δικτύου που εκτεινόταν από την Ισπανία έως τη Λατινική Αμερική, με οικονομικές και επιχειρηματικές επαφές που φτάνουν μέχρι την Κίνα.

Σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός φέρεται να έλαβε τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια από εταιρείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση ή συνδέονται με κινεζικά κεφάλαια.

Την περασμένη εβδομάδα οι Aρχές προχώρησαν στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Tibet». Αστυνομικοί έφτασαν νωρίς το πρωί στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού για να του κοινοποιήσουν την απαγγελία κατηγοριών στο πλαίσιο της υπόθεσης Plus Ultra, ενώ ταυτόχρονα διεξάγονταν έρευνες στο επαγγελματικό του γραφείο στην οδό Φεράθ της Μαδρίτης, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, καθώς και στα γραφεία της εταιρείας επικοινωνίας Whathefav S.L., που ανήκει στις κόρες του, Λάουρα και Άλμπα Ροδρίγκεθ Εσπινόσα.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Θαπατέρο είχε αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο για τον Άγιο Δομίνικο λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση των Αρχών, με σχεδιασμό να συνεχίσει στη συνέχεια προς το Καράκας με ιδιωτικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με την El Confidencial, το ταξίδι δεν εμφανιζόταν σε επίσημη ατζέντα και φέρεται να οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία της ισπανικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από πληροφορίες που είχαν διαβιβάσει οι ελβετικές και γαλλικές Αρχές σχετικά με πιθανό δίκτυο ξεπλύματος χρήματος προερχόμενου από τη Βενεζουέλα.

Το δικαστήριο της Μαδρίτης που χειρίζεται την υπόθεση επικεντρώθηκε στη χρήση 53 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν διατεθεί από το ισπανικό κράτος για τη διάσωση της Plus Ultra, εταιρείας που συνδεόταν με τον επιχειρηματία Χούλιο Μαρτίνεθ, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Μαρτίνεθ εισέπραξε μέσω της συμβουλευτικής εταιρείας Analisis Relevante περισσότερα από 300.000 ευρώ από την Plus Ultra και στη συνέχεια κατέβαλε περίπου 490.000 ευρώ στον Θαπατέρο και σχεδόν 240.000 ευρώ στην εταιρεία που έχουν οι κόρες του, μέσω εικονικών τιμολογίων, μεταξύ 2020 και 2024.

Η υπεράσπιση του πρώην πρωθυπουργού απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές αφορούσαν πραγματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχαν τόσο ο ίδιος όσο και οι κόρες του.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τη δραστηριότητα της εταιρείας Inteligencia Prospectiva, που ιδρύθηκε το 2020 από δύο αδέλφια από τη Βενεζουέλα και φέρεται να μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ στην εταιρεία που έχουν οι κόρες του Θαπατέρο, στην Analisis Relevante και στο think tank Gate Center, του οποίου προεδρεύει ο πρώην πρωθυπουργός.

Κατά την έρευνα, οι Αρχές εξετάζουν επίσης πιθανές διασυνδέσεις της εταιρείας με επιχειρηματικά και πολιτικά δίκτυα που σχετίζονται με κινεζικά συμφέροντα, ενώ διερευνάται αν ο Θαπατέρο λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής σε συμφωνίες αγοράς και πώλησης πετρελαίου της Βενεζουέλας, ενώ επισήμως συμμετείχε σε διαδικασίες πολιτικής διαμεσολάβησης για τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας.

Παρά τις αποκαλύψεις, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον προκάτοχό του, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται «ήρεμος» απέναντι στις εξελίξεις.

protothema.gr